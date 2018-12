Em menos de uma semana, 3 jovens embaixadores (Matheus Oliveira, Ivan Silva e Matheus Silva) vão entrar em um avião pela primeira vez e partir para Londres, onde irão participar do tradicional e famoso Varsity Match.

Os jovens do Morro do Castro entrarão em Twickenhan junto com os jogadores de Oxford e Cambridge.

A agenda dos jovens do UMRio na “terra da rainha” envolve encontro com a seleção de 7’s da Inglaterra, participação em atividades no Dallaglio Rugby Works (ONG criada pelo ex-jogador e campeão mundial Lawrence Dallaglio) e encontro com parceiros do ST Albans College e Richmond FC.