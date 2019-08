No dia 8 de agosto, quinta-feira, terá início o Campeonato Neozelandês, o National Provincial Championship, batizado comercialmente como Mitre 10 Cup. A competição reúne as 14 mais fortes seleções provinciais da Nova Zelândia, em duas divisões: Premiership, com 7 times, e Championship, com outros 7 times. Os times da Mitre 10 Cup não contarão com os atletas que estão defendendo os All Blacks ou outras seleções nacionais, mas dezenas de atletas do Super Rugby estão envolvidos.

A peculiaridade da competição é o fato de ser a única do mundo com jogos entre times da primeira e da segunda divisão. Ao todo, cada equipe joga 10 partidas, sendo 6 contra times de sua divisão e 4 contra times da outra divisão, mas que valem para a tabela de classificação. No entanto, os times do Championship (2ª divisão) não podem ser campeões nacionais.

Ao final das 10 rodadas, os 4 primeiros colocados da Premiership farão as semifinais, na busca pelo título, ao passo que o 7º colocado será rebaixado ao Championship. A grande final da Premiership está marcada para o dia 26 de outubro. Já os 4 primeiros colocados do Championship jogarão pela promoção à Premiership.

Outra particularidade do torneio são rodadas de meio de semana. As rodadas são disputadas sempre entre quinta e domingo, mas toda quarta-feira duas equipes entram em campo em jogo avulso. Com isso, apesar de ter 10 rodadas, a primeira fase da Mitre 10 Cup é jogada no espaço entre 9 fins de semana.

- Continua depois da publicidade -

Alguns dos jogos da Mitre 10 Cup valem ainda pelo Ranfurly Shield, a competição mais antiga da Nova Zelândia: uma taça desafio que troca de mãos toda vez que seu detentor é derrotado em casa. O atual dono dela é o Otago, um dos grandes times do país (base dos Highlanders, do Super Rugby), mas que amarga a 2ª divisão. O próximo jogo válido pelo Ranfurly Shield será na 2ª rodada da Mitre 10 Cup: o clássico do sul entre Otago e Southland, no dia 17 de agosto.

O atual campeão da Mitre 10 Cup é Auckland (base dos Blues, do Super Rugby), que também é o maior campeão do país. Em 2018, Auckland desbancou Canterbury (base dos Crusaders), que venceu 9 das 10 edições anteriores e chegou a todas as finais desde 2008.

Participantes:

Equipes (Províncias) Apelidos Cidade(s) Jogos Pontos Premiership - 1ª divisão Auckland Gulls Auckland Canterbury Lambs Christchurch Counties Manukau Steelers Pukekohe North Harbour Hibiscus Auckland (norte) Tasman Makos Nelson e Blenheim Waikato Mooloo Men Hamilton Wellington Lions Wellington Championship - 2ª divisão Bay of Plenty Steamers Rotorua e Tauranga Hawke's Bay Magpies Napier Manawatu Turbos Palmerston North Northland Taniwha Whangarei Otago Razorbacks Dunedin Southland Stags Invercargill Taranaki Bulls New Plymouth

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Premiership: 1º ao 4º ligares = classificação às Semifinais pelo título;

- Premiership: 7º lugar = rebaixamento ao Championship 2016;

- Championship: 1º ao 4º lugares = classificação às Semifinais pela promoção à Premiership 2016

1ª rodada:

08/08 – Southland x Northland

09/08 – Auckland x North Harbour

10/08 – Tasman x Wellington

10/08 – Counties Manukau x Taranaki

10/08 – Waikato x Canterbury

11/08 – Bay of Plenty x Otago

11/08 – Manawatu x Hawke’s Bay

História