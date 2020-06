ARTIGO COM VÍDEOS – Uma potência da história do rugby que talvez você não conheça. O Béziers, terceira maior campeão da história do rugby francês, com 11 títulos (atrás apenas de Toulouse e Stade Français), tem passado a era profissional à sombra dos “novos ricos” da França. A última vez que Le Grand Béziers esteve na primeira divisão do país foi em 2005 e, depois de chegar à terceira divisão, hoje vive na Pro D2, a segunda divisão.

Mas, seus dias longe dos holofotes podem estar chegando perto do fim, pois o clube está perto de ser vendido para um grupo de empresários dos Emirados Árabes Unidos, trazendo ao rugby algo que já é pura realidade no futebol europeu (o investimento de árabes, chineses, russos em clubes). A negociação está sendo intermediada pelo ex jogador e craque da seleção francesa dos anos 90 e 2000 Christophe Dominici.

Béziers é uma cidade de apenas 80 mil habitantes na região do Languedoc, na costa do Mediterrâneo. Não por acaso, o estádio do Béziers é conhecido como Stade de la Méditerrannée (Estádio do Mediterrâneo), contando com 18.500 lugares e tendo recebido jogos da Copa do Mundo de 1991 (França contra Romênia) e da Copa do Mundo de 1999 (França contra Canadá e Fiji versus Namíbia).

A região, no sudoeste da França, é famosa pela qualidade de seu rugby. O clube vermelho e azul foi campeão nacional pela primeira vez em 1961, mas foi nos anos 70 e 80 que o Béziers dominou a França, conquistando 10 títulos ao longo de 14 anos, entre 1971 e 1984. A geração dourada que marcou época era famosa pela qualidade de seus avançados e de seu jogo de contato e formações fixas, comandada pelo famoso treinador Raoul Barrière.

Campeões franceses

Clube Títulos profissionais (desde 1996) Anos (a partir de 1996) Títulos totais (desde 1892) Toulouse 8 1996, 1997, 1999, 2001, 2008, 2011, 2012 e 2019 20 Stade Français 6 1998, 2000, 2003, 2004, 2007 e 2015 14 Biarritz 3 2002, 2005 e 2006 5 Castres 2 2013 e 2018 5 Clermont 2 2010 e 2017 2 Perpignan 1 2009 7 Racing 1 2016 6 Toulon 1 2014 4 Béziers 11 Bordeaux¹ 9 Agen 8 Lourdes 8 Bayonne 3 Pau 3 Lyon OU 2 Narbonne 2 Tarbes 2 Carmaux 1 Grenoble 1 Montauban 1 Mont de Marsan 1 Quillan 1 Valence-Romans² 1 Vienne 1 FC Lyon³ 1 Olympique Pantin³ 1

¹ Bordeaux tem 9 títulos somando-se os 7 do Stade Bordelais e os 2 do Bègles, clubes que se fundiram em 2006;

² O título é do La Voulte, que se fundiu em 2010 ao Valence. Em 2016, o Valence se fundiu ao Romans, dando origem ao Valence-Romans Drôme;

³ O FC Lyon e o Olympique Pantin não existem mais. O FC Lyon deu origem do clube de futebol Olympique Lyonnais e o Olympique Pantin se fundiu ao Red Star, também do futebol;