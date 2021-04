Tempo de leitura: 1 minuto

A Rugby Africa – a federação africana – anunciou seu calendário remodelado de competições para 2021 e, com isso, confirmou mudança no seu sistema de disputas para as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023.

A entidade planeja organizar ainda em 2021 uma fase classificatória envolvendo Nigéria, Camarões, Burkina Faso e Burundi, que estão interessados nas Eliminatórias, mas não estão entre os 15 melhores do continente. O campeão desse torneio, planejado para junho, em Burkina Faso, avançará para a fase principal das Eliminatórias, que será disputada em 2022 envolvendo 16 seleções (divididas em 4 grupos de 4 times cada).

Os 15 times já garantidos na fase final são Namíbia, Quênia, Uganda, Zimbábue, Zâmbia, Botsuana, Madagascar, Argélia, Marrocos, Tunísia, Senegal, Costa do Marfim, Gana, Ruanda e Maurício. Apenas o campeão da África se garantirá no Mundial, com o vice indo à Repescagem mundial.