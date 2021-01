Tempo de leitura: 2 minutos

A Rugby Africa (a confederação africana de rugby) confirmou seu calendário de seleções para 2021 e, com isso, também revelou como serão disputadas as suas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023.

Caso a pandemia permita, a África terá a primeira fase de suas eliminatórias em maio de 2021, com 9 países habilitados a se inscrever: Marrocos, Nigéria, Camarões, Burkina Faso, Botsuana, Maurício, Essuatíni, Ruanda e Burundi. Os times serão confirmados mais adiante e a 1ª fase qualificará apenas 1 equipe para a 2ª fase. Os jogos poderão ser adiado para julho.

A 2ª fase contará com 12 times de será jogada em julho de 2021. As equipes serão divididas em 4 grupos com 3 times cada, com cada grupo tendo seus jogados realizados realizados em um país sede (Namíbia, Quênia, Uganda e Tunísia, a confirmar). Os 11 times já garantidos na 2ª fase são: Namíbia, Quênia, Uganda, Tunísia, Argélia, Zimbábue, Zâmbia, Madagascar, Senegal, Costa do Marfim e Gana. Os jogos poderão ser adiados para novembro.

Os 2 primeiros colocados da 2ª fase se garantirão para o torneio final, a Copa da África (Africa Rugby Cup) de 2022, que contará com 8 times jogando por 1 vaga na Copa do Mundo de 2023 e 1 vaga na Repescagem Mundial.

A África do Sul não participará das Eliminatórias, pois já está garantida na Copa do Mundo. A Namíbia garantiu a outra vaga africana em todas as edições do Mundial desde 1999.





Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023 – África: