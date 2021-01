Tempo de leitura: 2 minutos

Hoje o rugby inglês comemora 150 anos de fundação da RFU – Rugby Football Union, a federação inglesa. Mais antiga federação do rugby no mundo, a RFU nasceu com o objetivo de unificar a prática do rugby na Inglaterra, numa época que o jogo ainda era praticado de acordo com as regras escritas na Escola de Rugby, sem ter uma entidade responsável por zelar pelas regras e pela organização da modalidade.

Em 1863, o nascimento da Football Association buscava organizar o football na Inglaterra com regras unificadas que, no entanto, não não foram unanimemente aceitas, com os clubes praticantes do football com as regras da Escola de Rugby optando por manter sua forma de jogar e não aderir às regras do Football Association.

O surgimento de diversos clubes de rugby por toda a Inglaterra fez necessária a criação de uma entidade nacional organizadora. A primeira reunião da RFU foi presidida por E.C. Holmes, capitão do Richmond F. C., e contou com representantes de 21 clubes: além do Richmond, Harlequins, Blackheath (formando o poderoso trio de clubes de Londres, que mandou por anos na entidade), Guy’s Hospital, Civil Service, Wellington College, King’s College, St. Paul’s School (que continuam existindo até hoje), Gipsies, Flamingoes, Mohicans, Wimbledon Hornets, Marlborough Nomads, West Kent, Law, Lausanne, Addison, Belize Park, Ravenscourt Park, Chapham Rovers e Queen’s House (que não existem mais).

Em 27 de maço de 1871, a RFU organizou a primeira seleção inglesa, para enfrentar a Escócia, naquele que foi o primeiro jogo entre seleções nacionais na história. Depois, em junho do mesmo ano, a RFU publicou as primeiras Leis do Rugby oficiais da entidade, escritas por três advogados ex alunos da Escola de Rugby. Até então, apesar dos clubes de rugby terem a Escola de Rugby como referência para as regras do jogo, elas frequentemente variavam de jogo a jogo, de clube para clube.

CLIQUE AQUI PARA LER AS LEIS DO RUGBY DE 1871

A partir desse momento, a RFU passou a ser a entidade guardiã das Leis do esporte. Apenas em 1890, com sua filiação à International Rugby Board (IRB, fundado em 1886), que a RFU deixou de ser a responsável única pelas Leis do Rugby. No entanto, apenas em 1930 o IRB adquiriu o direito de modificar as Leis do Rugby – direito que seguia sendo RFU.