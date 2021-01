Tempo de leitura: 2 minutos

Maior estádio de Sydney, a maior cidade da Austrália, o Stadium Australia voltou a ter seu nome original, deixando de ser chamado pelo nome comercial ANZ Stadium, após o fim do contrato de naming rights com o banco ANZ.

O Stadium Australia, que hoje tem capacidade para 83 mil torcedores, teve sua construção terminada em 1999. O estádio foi erguido para receber os Jogos Olímpicos de 2000, como com capacidade para 114 mil pessoas. Em 2000 mesmo , o Stadium Australia bateu o recorde mundial de público para o rugby com 109.874 torcedores assistindo ao famoso famoso duelo Wallabies 35 x 39 All Blacks, considerado por muitos “o maior jogo da história”.

O estádio acabou remodelado e teve sua capacidade de público reduzida. Em 2019, planos para a reconstrução do estádio, que ganharia formato mais moderno, foram aprovados e o equipamento foi inclusive fechado para obras. No entanto, o governo do estado de Nova Gales do Sul (dono do Stadium Australia), cancelou os planos em 2020, em meio à pandemia.

As we celebrate 20 years since the Sydney 2000 Olympic Games, its stadium infrastructure has succeeded where some other host cities have failed, creating a lasting legacy and continuing to host major events. https://t.co/29139vDWyO #austadiums — Austadiums 🇦🇺🏟 (@austadiums) September 29, 2020

$810 million redevelopment plans for ANZ stadium revealed. 💸👀 👉 https://t.co/SiOn7jD04v pic.twitter.com/HvnoAAfnht — Fox League (@FOXNRL) September 25, 2019