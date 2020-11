Tempo de leitura: 1 minuto

Haverá uma overdose de rugby na TV e na internet nesse fim de semana! As duas seleções brasileiras, a masculina e a feminina, estarão em campo em jogo ao vivo pelo app Sudamérica Rugby. No sábado, 12h00, Brasil e Portugal duelarão novamente em Lisboa no masculino, com jogo que também passará na rugbytv.pt. E ao longo do sábado e do domingo o Brasil jogará o Sul-Americano Feminino, inteiro no app.

Já na ESPN, o rugby internacional estará com tudo, com 4 jogos na TV. Sábado o dia começa com mais um Pumas contra All Blacks pelo Tri Nations, seguido por Inglaterra e Gales na hora do almoço e França versus Itália no fim da tarde. A ação ainda segue no domingo com Irlanda contra Geórgia.

Por fim, o Watch ESPN ainda mostrará 3 partidas exclusivas da Premiership inglesa: Newcastle Falcons e Sale Sharks na sexta; Exeter Chiefs contra Bath no sábado; e London Irish versus Leicester Tigers no domingo.

*Horários de Brasília

Sul-Americano Feminino

Dia Horário Time vs Time Grupo/Fase 28/11 10:00 Colômbia X Chile Grupo B 28/11 10:22 Argentina X Costa Rica Grupo B 28/11 10:44 Paraguai X Peru Grupo A 28/11 11:06 Brasil X Uruguai Grupo A 28/11 12:28 Colômbia X Costa Rica Grupo B 28/11 12:50 Argentina X Chile Grupo B 28/11 13:12 Paraguai X Uruguai Grupo A 28/11 13:34 Brasil X Peru Grupo A 28/11 15:16 Chile X Costa Rica Grupo B 28/11 15:38 Argentina X Colômbia Grupo B 28/11 16:00 Peru X Uruguai Grupo A 28/11 16:22 Brasil X Paraguai Grupo A 29/11 09:00 2º Grupo B X 3º Grupo A Quartas de final 29/11 09:22 2º Grupo A X 3º Grupo B Quartas de final 29/11 09:44 1º Grupo B X 4º Grupo A Quartas de final 29/11 10:06 1º Grupo A X 4º Grupo B Quartas de final 29/11 11:48 X Semifinal 5º lugar 29/11 12:10 X Semifinal 5º lugar 29/11 12:32 X Semifinal 29/11 12:54 X Semifinal 29/11 14:36 X Disputa de 7º lugar 29/11 14:58 X Disputa de 5º lugar 29/11 15:20 X Disputa de 3º lugar 29/11 15:45 X FINAL

Tri Nations

País Apelido Jogos Pontos Nova Zelândia All Blacks 3 6 Argentina Los Pumas 2 6 Austrália Wallabies 3 6

Nations Cup

Seleção J P Grupo A Inglaterra 2 9 Irlanda 2 4 Gales 2 4 Geórgia 2 0 Grupo B Escócia 3 11 França 2 9 Itália 2 5 Fiji 3 0

- FINAIS: 1º colocado x 1º colocado, 2º colocado x 2º colocado, 3º colocado x 3º colocado, 4º colocado x 4º colocado;