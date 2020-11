Tempo de leitura: 4 minutos

Argentina e Nova Zelândia se reencontrarão nesse sábado na Austrália naquela que será a última partida dos All Blacks no Tri Nations 2020 e a penúltima dos Pumas. Depois do duelo desse sábado, restará apenas um confronto contra os Wallabies para cada time. No momento, os três países estão empatados em pontos na classificação e, com isso, para os All Blacks a missão é óbvia: vencer por bônus. Para a Argentina, o assunto será não apenas uma vitória, mas uma homenagem a Diego Maradona.

Quem vencerá sábado pelo Tri Nations, 🇦🇷Los Pumas ou All Blacks🇳🇿? #rugbynaespn — Portal do Rugby (@portaldorugby) November 26, 2020

A partida será em Newcastle e marcará o reencontro de Pumas e All Blacks após vitória histórica e inédita dos argentinos. Para buscar a recuperação, a Nova Zelândia terá Akira Ioane recebendo nova chance como asa titular para formar com Ardie Savea e o capitão (a máquina de tackles) Sam Cane. Na segunda linha, Scott Barrett estará de volta para jogar ao lado de Sam Whitelock, ao passo que na primeira linha Nepo Laulala é a novidade para formar com Dane Coles e Joe Moody.

Na linha, a formação de Richie Mo’uga com a 10 e Beauden Barrett com a 15 foi a preferida pelo técnico Ian Foster, ao passo que Caleb Clarke e Jordie Barrett são os pontas favoritas, com Jack Goodhue e Anton Lienert-Brown de centro. Aaron Smith segue como o camisa 9 intocável.

- Continua depois da publicidade -

Na Argentina, as mudança foram em larga escala após o empate diante dos australianos. Emiliano Boffelli com a camisa 15, Jerónimo de la Fuente com a 12 e Santiago Cordero com a 11 são os retornos comemorados na linha, compensado a perda por lesão de Juan Imhoff. A novidades seguiram na linha, com Felipe Ezcurra sendo a aposta do técnico Mario Ledesma para a camisa 9, além de Juan Cruz Malía ganhando a camisa 13 e Ramiro Moyano a 14. A única manutenção na linha foi o abertura Nicolás Sánchez, que marcou 25 pontos contra os All Blacks no jogo passado.

No pack argentino, Ledesma dará a primeira internacionalização ao jovem segunda linha Lucas Paulas, que formará ao lado de Guido Petti (maior roubador de lineouts do torneio), ao passo que a terceira linha está reforçada e melhor que nunca, com o retorno celebrado do oitavo Facundo Isa para jogar com o capitão Pablo Matera, em fase exuberante, e o sensacional Marcos Kremer. Na primeira linha as mudanças foram maiores, com Vivas e Medrano ganhando a titularidade de pilares para jogarem ao lado do hooker Montoya, indiscutível.

Com seu terceiro jogo consecutivo, a Argentina pode sofrer com o desgaste e as mudanças não são acaso. A Nova Zelândia, por sua parte, teve tempo de descanso suficiente e treinamentos o bastante para corrigir os erros apresentados diante dos argentinos. Novamente, a batalha no breakdown será excepcional e os All Blacks têm mais a provar agora, sobretudo com com Foster fazendo nova mudança em sua formação, enquanto a Argentina celebra retorno importante.

Os Pumas têm o melhor aproveitamento de tackles de todo o Tri Nations e estão imbatíveis no scrum, sem nenhuma formação perdida. Números dignos de um time que finalmente luta para ser campeão do Hemisfério Sul pela primeira vez. Porém, quando os All Blacks perdem um jogo, a pergunta seguinte é sempre se “um raio cai duas vezes no mesmo lugar”. A Nova Zelândia acumula duas derrotas seguidas e a última vez que os All Blacks perderam três vezes em sequência foi em 1998.

Quem vai ser campeão do Tri Nations? O campeonato está totalmente igualado entre 🇦🇷🇦🇺🇳🇿 — Portal do Rugby (@portaldorugby) November 26, 2020





Dia 28/11 – 05h45 – Argentina x Nova Zelândia, em Newcastle (Austrália)

Árbitro: Angus Gardner (Austrália)

Histórico: 30 jogos, 28 vitórias da Nova Zelândia, 1 vitória da Argentina e 1 empate. Último jogo: Nova Zelândia 15 x 25 Argentina, em 2020 (Tri Nations);

Argentina: 15 Emiliano Boffelli, 14 Ramiro Moyano, 13 Juan Cruz Mallía, 12 Jerónimo de la Fuente, 11 Santiago Cordero, 10 Nicolás Sánchez, 9 Felipe Ezcurra, 8 Facundo Isa, 7 Marcos Kremer, 6 Pablo Matera (c), 5 Lucas Paulos, 4 Guido Petti, 3 Santiago Medrano, 2 Julián Montoya, 1 Mayco Vivas;

Suplentes: 16 Santiago Socino, 17 Nahuel Tetaz Chaparro, 18 Lucio Sordoni, 19 Matías Alemanno, 20 Santiago Grondona, 21 Gonzalo Bertranou, 22 Santiago Carreras, 23 Lucas Mensa;

Nova Zelândia: 15 Beauden Barrett, 14 Jordie Barrett, 13 Anton Lienert-Brown, 12 Jack Goodhue, 11 Caleb Clarke, 10 Richie Mo’unga, 9 Aaron Smith, 8 Ardie Savea, 7 Sam Cane (c), 6 Akira Ioane, 5 Samuel Whitelock, 4 Scott Barrett, 3 Nepo Laulala, 2 Dane Coles, 1 Joe Moody;

Suplentes: 16 Codie Taylor, 17 Karl Tu’inukuafe, 18 Tyrel Lomax, 19 Patrick Tuipulotu, 20 Hoskins Sotutu, 21 TJ Perenara, 22 Rieko Ioane, 23 Will Jordan;