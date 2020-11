Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Dois raios raramente caem no mesmo lugar. Neste sábado, na Austrália, a Nova Zelândia atropelou por 38 x 00 a Argentina e se aproximou do título do Tri Nations. Foi o último jogo dos All Blacks, que agora aguardam o resultado do duelo final entre Austrália e Argentina para saberem se serão campeões. A partida começou com uma homagem dos neozelandeses a Diego Maradona, mas agora com os All Blacks renascendo com estilo.



A Nova Zelândia foi absolutamente dominante do começo ao fim, com mais de 70% de posse de bola e mais de 80% de domínio territorial. Apesar de retornos importantes à titularidade, como Isa, Boffelli e Cordero, os Pumas nada conseguiram construir na cidade de Newcastle desta vez.



O primeiro tempo começou com os All Blacks marcando o primeiro try aos 12′, com o hooker Dane Coles aparecendo na ponta, após passe longo de Mo’unga. Beuaden Barrett quase armou try com chute cruzado para o irmão Jordie, mas o ponta não conseguiu apoiar no in-goal. Richie Mo’unga ampliou logo depois com penal, mas o restante da primeira etapa foi de uma defesa forte dos Pumas, mantendo o 10 x 00 até a pausa.

O segundo tempo foi de imposição neozelandesa. Logo no retorno, Ardie Savea marcou o segundo try kiwi atropelando a defesa argentina após o lateral. No entanto, a defesa argentina somente se abriu no fim do jogo. O terceiro try veio aos 69′, com Will Jordan marcando seu primeiro try com a seleção neozelandesa ao interceptar passe.

A história se repetir logo no minuto seguindo com o mesmo enredo: Jordan interceptando passe e disparando para o try. Nocaute e ponto bônus. Depois, nos acréscimos, Tuipulotu fez o último try do jogo para os All Blacks. 38 x 00. Mais fieis ao que foi o duelo.

Nos All Blacks, Beauden Barrett e TJ Perenara foram homenageados também, por estarem de mudança para o rugby japonês.

00 38

Argentina 00 x 38 Nova Zelândia, em Newcastle (Austrália)

Árbitro: Angus Gardner (Austrália)

Argentina

15 Emiliano Boffelli, 14 Ramiro Moyano, 13 Juan Cruz Mallía, 12 Jerónimo de la Fuente, 11 Santiago Cordero, 10 Nicolás Sánchez, 9 Felipe Ezcurra, 8 Facundo Isa, 7 Marcos Kremer, 6 Pablo Matera (c), 5 Lucas Paulos, 4 Guido Petti, 3 Santiago Medrano, 2 Julián Montoya, 1 Mayco Vivas;

Suplentes: 16 Santiago Socino, 17 Nahuel Tetaz Chaparro, 18 Lucio Sordoni, 19 Matías Alemanno, 20 Santiago Grondona, 21 Gonzalo Bertranou, 22 Santiago Carreras, 23 Lucas Mensa;

Nova Zelândia

Tries: Jordan (2), Coles, Savea e Tuipulotu

Conversões: Mo’unga (5)

Penais: Mo’unga (1)

15 Beauden Barrett, 14 Jordie Barrett, 13 Anton Lienert-Brown, 12 Jack Goodhue, 11 Caleb Clarke, 10 Richie Mo’unga, 9 Aaron Smith, 8 Ardie Savea, 7 Sam Cane (c), 6 Akira Ioane, 5 Samuel Whitelock, 4 Scott Barrett, 3 Nepo Laulala, 2 Dane Coles, 1 Joe Moody;

Suplentes: 16 Codie Taylor, 17 Karl Tu’inukuafe, 18 Tyrel Lomax, 19 Patrick Tuipulotu, 20 Hoskins Sotutu, 21 TJ Perenara, 22 Rieko Ioane, 23 Will Jordan;