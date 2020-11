Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – A Inglaterra se garantiu na grande final da Autumn Nations Cup ao vencer – como esperado – Gales, na cidade galesa de Llanelli, por 24 x 13. Não foi um grande jogo da Rosa, mas o suficiente para se impor sobre um combalido Dragão, que segue muito abaixo de seu desempenho de 2019.



Gales até começando assustando com o primeiro try do duelo aos 10′ com Jonny Williams em contra-ataque, aproveitando erro de Henry Slade. Porém, a resposta da Inglaterra foi rápida, com try aos 14′ com justamente Slade, após Underhill romper a defesa galesa e a Inglaterra abrir rapidamente sua linha após a fase.

Owen Farrell ainda chutou mais dois penais para a Rosa na primeira etapa, que foi de superioridade inglesa, tanto de posse de bola, como de território. Gales resistiu com um placar menor do que o que correspondia à realidade.

No segundo tempo, a Inglaterra foi recompensada com Mako Vunipola marcando try crucial em pick and go aos 50′. Dan Biggar ainda puniu indisciplina inglesa na sequência com dois penais, mas a Inglaterra soube controlar as ações na reta final e Farrell chutou mais 2 penais para os visitantes garantirem. Watson quase marcou um último try inglês, mas o placar foi o suficiente para garantir vaga na final da Nations Cup.

A decisão do título será no próximo domingo, provavelmente contra a França. Gales jogará sábado pelo 5º lugar.

Gales 13 x 24 Inglaterra, em Llanelli

Árbitro: Romain Poite (França)

Gales

Try: J Williams

Conversão: Halfpenny (1)

Penais: Biggar (2)

15 Leigh Halfpenny, 14 Louis Rees-Zammit, 13 Nick Tompkins, 12 Johnny Williams, 11 Josh Adams, 10 Dan Biggar, 9 Lloyd Williams, 8 Taulupe Faletau, 7 James Botham, 6 Shane Lewis-Hughes, 5 Alun Wyn Jones (c), 4 Jake Ball, 3 Samson Lee, 2 Ryan Elias, 1 Wyn Jones;

Suplentes: 16 Elliot Dee, 17 Rhys Carre, 18 Tomas Francis, 19 Will Rowlands, 20 Aaron Wainwright, 21 Rhys Webb, 22 Callum Sheedy, 23 Owen Watkin;

Inglaterra

Tries: Slade e M Vunipola

Conversões: Farrell (1)

Penais: Farrell (4)

15 Elliot Daly, 14 Jonathan Joseph, 13 Henry Slade, 12 Owen Farrell, 11 Jonny May, 10 George Ford, 9 Ben Youngs, 8 Billy Vunipola, 7 Sam Underhill, 6 Tom Curry, 5 Joe Launchbury, 4 Maro Itoje, 3 Kyle Sinckler, 2 Jamie George, 1 Mako Vunipola;

Suplentes: 16 Luke Cowan-Dickie, 17 Ellis Genge, 18 Will Stuart, 19 Jonny Hill, 20 Ben Earl, 21 Jack Willis, 22 Dan Robson, 23 Anthony Watson;

Seleção J P Grupo A Inglaterra 3 13 Irlanda 2 4 Gales 3 4 Geórgia 2 0 Grupo B Escócia 3 11 França 2 9 Itália 2 5 Fiji 3 0

- FINAIS: 1º colocado x 1º colocado, 2º colocado x 2º colocado, 3º colocado x 3º colocado, 4º colocado x 4º colocado;