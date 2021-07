Tempo de leitura: 6 minutos

Quatro amistosos internacionais agitam o sábado na Oceania e na Europa. A Nova Zelândia encara Fiji, em jogo muito aguardado, ao passo que a Argentina medirá forças com o desfalcado Gales, que não tem seus atletas convocados pelos Lions. Depois, a Inglaterra duela com o Canadá e a Irlanda pega os Estados Unidos.

Os jogos de Argentina e Gales, Inglaterra e Canadá você assistirá nos canais ESPN, enquanto All Blacks versus Fiji e Irlanda versus EUA estarão no Watch ESPN.

A 🇦🇷 Argentina vai derrotar o desfalcado Gales🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 nesse sábado? #rugbynaespn 9h! — Portal do Rugby (@portaldorugby) July 8, 2021



Bons ventos na Oceania

- Continua depois da publicidade -

Nova Zelândia e Fiji vão duelar nesse sábado naquele que é o primeiro de dois amistosos entre os dois países – uma série histórica, pela raridade com que se dão jogos entre Nova Zelândia e os vizinhos menores.

Os All Blacks apostaram em elenco forte, com Beauden Barrett com a camisa 10, jogando junto com seu irmão Jordie Barrett, que veste a 15. Aaron Smith será o capitão e veste a 9, com Havili e Rieko Ioane formando uma nova dupla de centros. No pack, a novidade é a terceira linha, que tem o asa Ethan Blackadder, que joga ao lado de Sotutu e Frizell. Tuipulotu terá a companhia na segunda linha de Brodie Retallick, que retorna à seleção. A primeira linha tem Laulala e Taylor jogando com Bower, que debutou contra Tonga.

Fiji, do técnico Vern Cotter, terá um elenco fortíssimo, com uma linha estrelada com o abertura Volavola (do Perpignan), o fullback Murimurivalu (Leicester), os pontas Nadolo (Leicester) e Sau (Edinburgh) e os centros Nayacalevu (Stade Français) e Botia (La Rochelle), capitão do time. A única novidade é o scrum-half Kuruvoli, que joga no rugby fijiano mesmo, mostrando que a posição ainda é carente no país. A qualidade do pack, que está em renovação, mas inteiramente atua na Europa. Estão escalados Tuisue (London Irish), Kunavula (Edinbirgh) e Dyer (Biarritz) na terceira linha, o veterano Nakarawa (Glasgow) e Mayanavanua (Lyon), na segunda linha, e Doge (Brive), Matavesi (Northampton) e Ravai (Clermont) na primeira linha.

Pumas, EUA, Canadá: qual a força das Américas?

Após um jogo muito ruim contra a Romênia, a Argentina encara Gales, que não contará com seus Lions. Gales, ainda assim, terá um grupo forte, capitaneado pelo centro Jonathan Davies. A dupla de 9 e 10, Hardy e Sheedy, anima o torcedor do Dragão, enquanto o trio da terceira linha, de Wainwritht, Botham e Moriarty poderá impor grande desafio aos argentinos, que sofreram para imporem seu jogo contra a humilde Romênia.

Para vencer e convencer contra Gales, os Pumas mantiveram a base do time do úiltimo jogo, mas com alguns ajustes. Em alta, Juan Cruz Mallía ganhou a camisa 15, com Carreras e Cordero formando as pontas agora. No pack, Isa recuperou titularidade para formar a terceira linha com Matera e Bruni, ao passo que Petti recupera a segunda linha, deixando Lavanini de fora, enquantoi Kodela e Tetaz Chaparro serão os pilares titulares nos lugares de Pieretto e Gigena. O hooker Montoya segue como o capitão preferido pelo técnico Mario Ledesma.

A Inglaterra é ampla favorita contra o Canadá e para o jogo desse sábado o técnico Eddie Jones escalou os debutantes Dan Kelly, centro de apenas 20 anos, do Leicester, Adam Radwan, ponta de 23 anos, do Newcastle, Harry Wells, segunda linha de 27 anos, do Leicester, e, muito aguardado, , terceira linha de 24 anos, astro campeão inglês com os Harlequins.

A Irlanda, por sua vez, encara os Estados Unidos. A vantagem é dos irlandeses, que terão três debutantes: Baloucoune, ponta de 23 anos, Hume, centro de 22 anos, Timoney, terceira linha de 23 anos, e O’Toole, pilar de 22 anos, todos do Ulster. O aclamado James Ryan será o capitão, enquanto os olhares estarão sobre a dupla de 9 e 10 que está sendo testada: Casey e Carbery, ambos do Munster. Os Estados Unidos fizeram um ótimo jogo contra a Inglaterra e esperam atrapalhar a juventude irlandeses, buscando provar sua evolução.

*Horários de Brasília

10/07 – 04h05 – 🇳🇿Nova Zelândia x Fiji🇫🇯, em Dunedin🇳🇿 – Watch ESPN AO VIVO

Histórico: 6 jogos e 6 vitórias da 🇳🇿Nova Zelândia. Último jogo: 🇳🇿Nova Zelândia 60 x 14 Fiji🇫🇯, em 2011 (amistoso);

🇳🇿Nova Zelândia: 15 Jordie Barrett, 14 Sevu Reece, 13 Rieko Ioane, 12 David Havili, 11 George Bridge, 10 Beauden Barrett, 9 Aaron Smith (c), 8 Hoskins Sotutu, 7 Ethan Blackadder, 6 Shannon Frizell, 5 Brodie Retallick, 4 Patrick Tuipulotu, 3 Nepo Laulala, 2 Codie Taylor, 1 George Bower;

Suplentes: 16 Dane Coles, 17 Ethan de Groot, 18 Tyrel Lomax, 19 Sam Whitelock, 20 Luke Jacobson, 21 Finlay Christie, 22 Damian McKenzie, 23 Will Jordan;

🇫🇯Fiji: 15 Kini Murimurivalu, 14 Eroni Sau, 13 Waisea Nayacalevu, 12 Levani Botia (c), 11 Nemani Nadolo, 10 Ben Volavola, 9 Simione Kuruvoli, 8 Albert Tuisue, 7 Mesulame Kunavula, 6 John Dyer, 5 Leone Nakarawa, 4 Temo Mayanavanua, 3 Mesake Doge, 2 Samuel Matavesi, 1 Peni Ravai;

Suplentes: 16 Peniami Narisia, 17 Haereiti Hetet, 18 Lee Roy Atalifo, 19 Tevita Ratuval, 20 Peceli Yato, 21 Seta Tuicuvu, 22 Eneriko Buliruarua, 23 Manasa Mataele;

10/07 – 09h00 – 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Gales x Argentina🇦🇷, em Cardiff🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 – ESPN2 AO VIVO

Histórico: 18 jogos, 13 vitórias de 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Gales e 5 vitórias da Argentina🇦🇷. Último jogo: 🇦🇷Argentina 12 x 30 Gales🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, em 2018 (amistoso);

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Gales: 15 Hallam Amos, 14 Jonah Holmes, 13 Uilisi Halaholo, 12 Jonathan Davies (c), 11 Owen Lane, 10 Callum Sheedy, 9 Kieran Hardy, 8 Aaron Wainwright, 7 James Botham, 6 Ross Moriarty, 5 Will Rowlands, 4 Ben Carter, 3 Dillon Lewis, 2 Elliot Dee, 1 Nicky Smith;

Suplentes: 16 Ryan Elias, 17 Gareth Thomas, 18 Leon Brown, 19 Josh Turnbull, 20 Taine Basham, 21 Tomos Williams, 22 Jarrod Evans, 23 Nick Tompkins;

🇦🇷Argentina: 15 Juan Cruz Mallía, 14 Santiago Carreras, 13 Matías Moroni, 12 Jerónimo de la Fuente, 11 Santiago Cordero, 10 Nicolás Sánchez, 9 Tomás Cubelli, 8 Rodrigo Bruni, 7 Facundo Isa, 6 Pablo Matera, 5 Guido Petti, 4 Marcos Kremer, 3 Francisco Gómez Kodela, 2 Julián Montoya (c), 1 Nahuel Tetaz Chaparro;

Suplentes: 16 Facundo Bosch, 17 Facundo Gigena, 18 Santiago Medrano, 19 Tomás Lavanini, 20 Matías Alemanno, 21 Gonzalo Bertranou, 22 Domingo Miotti, 23 Santiago Chocobares;

10/07 – 11h00 – 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra x Canadá🇨🇦, em Londres🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 – ESPN2 AO VIVO

Histórico: 6 jogos e 6 vitórias da 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra. Último jogo: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra 70 x 00 Canadá🇨🇦, em 2004 (amistoso);

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra: 15 Freddie Steward, 14 Joe Cokanasiga, 13 Henry Slade, 12 Dan Kelly, 11 Adam Radwan, 10 Marcus Smith, 9 Harry Randall, 8 Alex Dombrandt, 7 Sam Underhill, 6 Lewis Ludlow (c), 5 Charlie Ewels, 4 Harry Wells, 3 Joe Heyes, 2 Jamie Blamire, 1 Ellis Genge;

Suplentes: 16 Curtis Langdon, 17 Beno Obano, 18 Paul Hill, 19 Callum Chick, 20 Lewis Ludlam, 21 Dan Robson, 22 George Furbank, 23 Joe Marchant;

🇨🇦Canadá: 15 Cooper Coats, 14 Cole Davis, 13 Ben LeSage, 12 Lachlan Kratz, 11 Kainoa Lloyd, 10 Peter Nelson, 9 Ross Braude, 8 Siaki Vikilani, 7 Lucas Rumball (c), 6 Corey Thomas, 5 Conor Keys, 4 Reegan O’Gorman, 3 Jake Ilnicki, 2 Andrew Quattrin, 1 Djustice Sears-Duru;

Suplentes: 16 Eric Howard, 17 Cole Keith, 18 Liam Murray, 19 Donald Carson, 20 Michel Smith, 21 Quinn Ngawati, 22 Will Percillier, 23 Robbie Povey;

10/07 – 15h15 – ☘️Irlanda x Estados Unidos🇺🇸, em Dublin🇮🇪 – Watch ESPN AO VIVO



Histórico: 10 jogos e 10 vitórias da ☘️Irlanda. Último jogo: ☘️Irlanda 57 x 14 Estados Unidos🇺🇸, em 2018 (amistoso);



☘️Irlanda: 15 Hugo Keenan, 14 Robert Baloucoune, 13 James Hume, 12 Stuart McCloskey, 11 Andrew Conway, 10 Joey Carbery, 9 Craig Casey, 8 Gavin Coombes, 7 Nick Timoney, 6 Caelan Doris, 5 James Ryan (c), 4 Ryan Baird, 3 Tom O’Toole, 2 Ronan Kelleher, 1 Dave Kilcoyne;

Suplentes: 16 Dave Heffernan, 17 Ed Byrne, 18 Finlay Bealham, 19 Fineen Wycherley, 20 Paul Boyle, 21 Caolin Blade, 22 Harry Byrne, 23 Will Addison;

🇺🇸Estados Unidos 15 Mike Te’o, 14 Christian Dyer, 13 Calvin Whiting, 12 Bryce Campbell (c), 11 Mika Kruse, 10 Luke Carty, 9 Ruben de Haas, 8 Cam Dolan, 7 Riekert Hattingh, 6 Hanco Germishuys, 5 Nick Civetta, 4 Gregory Peterson, 3 Paul Mullen, 2 Joe Taufete’e, 1 David Ainu’u;

Suplentes: 16 Kapeli Pifeleti, 17 Matt Harmon, 18 Dino Waldren, 19 Nate Brakeley, 20 Psalm Wooching, 21 Andrew Guerra, 22 Michael Baska, 23 Will Magie;