Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Quarta-feira de ação no M20 europeu com a 4ª rodada do U20s Six Nations! A Inglaterra fez a festa com uma avassaladora vitória sobre Gales por 45 x 03.

Todo os jogos estão sendo em Cardiff, Gales, por conta da pandemia, e a forma dos galeses vem desapontando profundamente. Gales foi totalmente dominado pela Inglaterra, que marcou 3 tries no primeiro tempo e outros 4 na segunda etapa. O ponta Relton e o oitavo Merigan foram destaques com 2 tries cada. O resultado manteve o 100% de aproveitamento dos ingleses que só precisam de 1 ponto bônus contra a Itália na última rodada para garantir o título.

Apenas a Irlanda pode ainda tirar o título dos ingleses. Os irlandeses conseguiram suada vitória sobre a Itália por 30 x 23, em jogo que provou a evolução italiana. Gesi, Di Bartolomeo e Marin marcaram 3 tries em questão de menos de 20 minutos de ação para a Itália, que assombrou os verdes no início do duelo. Entretanto, a Irlanda cresceu no segundo tempo e o nome do jogo foi o asa Alex Kendellen que fez os 2 tries da virada irlandesa.



A França, por sua vez, já não tem mais chances de título, mas obteve vitória sobre a lanterna Escócia por 45 x 21 num jogo recheado de tries. Foram 6 para os franceses e 3 para os escoceses, com o asa Maxime Baudonne sendo destaque com 2 tries para os Bleuets.



🇮🇹Itália 23 x 30 Irlanda☘️

🇫🇷França 45 x 21 Escócia🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Gales 03 x 45 Inglaterra🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Seleção Jogos Pontos Inglaterra 4 20 Irlanda 4 15 França 4 14 Itália 4 7 Gales 4 4 Escócia 4 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

13/07 – 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra x Itália🇮🇹

13/07 – ☘️Irlanda x França🇫🇷

13/07 – 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Escócia x Gales🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿