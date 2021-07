Tempo de leitura: 3 minutos

Warren Gatland anunciou nesta quarta o XV titular dos Lions para encarar os Springboks no próximo sábado (13h, ao vivo na ESPN).

Os Lions mexeram bastante no elenco dos últimos jogos e terão um XV que não foi testado em conjunto. O capitão volta a ser o galês Alun Wyn Jones, meteoricamente recuperado de lesão. A dupla que formará na segunda linha com o inglês Maro Itoje é estrelada, ao passo que a formação da terceira linha não era a mais apostada, com os ingleses Tom Curry e Courtney Lawes e com o oitavo irlandês Jack Conan. A primeira linha com os pilares Wyn Jones, galês, e Tadhg Furlong, irlandês, era esperada, mas o hooker inglês Cowan-Dickie é grata surpresa.

Na linha, o scrum-half escocês Ali Price conquistou uma vaga que parecia do irlandês Conor Murray e jogará ao lado do galês Dan Biggar, abertura de confiança de Gatland. A dupla de centros também surpreende, com o irlandês Robbie Henshaw como aposta para a camisa 12 e o inglês Eliiot Daly se firmando com a 13, ao passo que o fundo do campo surpreende por não ter galês, com o inglês Anthony Watson e o escocês (sul-africano de nascimento) Duhan van der Merwe formando as ponta e o escocês Stuart Hogg garantindo a camisa 15.

🇬🇧🇮🇪British and Irish Lions: 15 Stuart Hogg🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, 14 Anthony Watson🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 13 Elliot Daly🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 12 Robbie Henshaw☘️, 11 Duhan van der Merwe🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, 10 Dan Biggar🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, 9 Ali Price🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, 8 Jack Conan☘️, 7 Tom Curry🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 6 Courtney Lawes🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 5 Alun Wyn Jones🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (c), 4 Maro Itoje🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 3 Tadhg Furlong☘️, 2 Luke Cowan-Dickie🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 1 Wyn Jones🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿;

Suplentes: 16 Ken Owens🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, 17 Rory Sutherland🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, 18 Kyle Sinckler🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 19 Tadhg Beirne☘️, 20 Hamish Watson🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, 21 Conor Murray☘️, 22 Owen Farrell🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 23 Liam Williams🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Lions Tour

🇬🇧🇮🇪 Lions 28 x 10 Japão 🇯🇵 , em Edimburgo;

Lions 28 x 10 Japão , em Edimburgo; 🇬🇧🇮🇪 Lions 56 x 14 Lions 🇿🇦 , em Joanesburgo (Ellis Park);

Lions 56 x 14 Lions , em Joanesburgo (Ellis Park); 🇬🇧🇮🇪 Lions 54 x 07 Sharks 🇿🇦 , em Joanesburgo (Ellis Park);

Lions 54 x 07 Sharks , em Joanesburgo (Ellis Park); 🇬🇧🇮🇪 Lions 71 x 31 Sharks 🇿🇦 , em Joanesburgo (Ellis Park);

Lions 71 x 31 Sharks , em Joanesburgo (Ellis Park); 🇬🇧🇮🇪 Lions 13 x 17 South Africa “A” 🇿🇦 , na Ciddade do Cabo;

Lions 13 x 17 South Africa “A” , na Ciddade do Cabo; 🇬🇧🇮🇪Lions 03 x 49 Stormers 🇿🇦 , na Cidade do Cabo