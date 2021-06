Tempo de leitura: 6 minutos

A Argentina confirmou seu terceiro amistoso para o mês de julho. Os Pumas já tinha confirmada visita a Gales para dois duelos nos dias 10 e 17 de julho. Agora foi confirmado que antes, no dia 03 de julho, os argentinos duelarão com a Romênia, em Bucareste.

A última vez que Argentina e Romênia se enfrentaram foi em 2011, na Copa do Mundo. A última visita dos Pumas à Romênia foi em 1992. Até hoje, foram 8 jogos oficiais entre os dois países com 8 vitórias argentinas. No momento, a Argentina é a 9ª colocada do Ranking Mundial, ao passo que a Romênia é a 18ª colocada.

Japão contra Sunwolves!

Outro amistoso confirmado é o duelo no próximo dia 12 de junho entre Japão e Sunwolves. Representantes do rugby japonês no Super Rugby de 2016 a 2020, os Sunwolves estão inativos desde então e foram transformados num selecionado de desenvolvimento do rugby japonês, com os melhores atletas do campeonato nacional que não foram chamados para a seleção principal. A partida será em Shizuoka e marcará o retorno da marca Sunwolves, preparando o Japão para o amistoso histórico do dia 26 contra os British and Irish Lions.

CALENDÁRIO INTERNACIONAL DE JUNHO/JULHO



12/06 – 🇯🇵Japão x Sunwolves🇯🇵 – Amistoso

12/06 – 🇳🇦Namíbia x Zimbábue🇿🇼 – Amistoso

26/06 – 🇬🇧🇮🇪British and Irish Lions x Japão🇯🇵, em Edimburgo – Lions Tour

26/06 – 🇬🇪Geórgia x Países Baixos🇳🇱 – Rugby Europe Championship e Eliminatórias para a Copa do Mundo (Europa)

26/06 – 🇧🇷Brasil x Paraguai🇵🇾 – Eliminatórias para a Copa do Mundo (América do Sul)

03/07 – 🇨🇱Chile x Colômbia🇨🇴 – Eliminatórias para a Copa do Mundo (América do Sul)

03/07 – 🇳🇿Nova Zelândia x Tonga🇹🇴 – Amistoso

03/07 – 🇿🇦Lions x British and Irish Lions, em Joanesburgo – Lions Tour

03/07 – 🇿🇦África do Sul x Geórgia🇬🇪 – Amistoso

03/07 – 🇷🇴Romênia x Argentina🇦🇷, em Bucareste – Amistoso

03/07 – 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Gales x Canadá🇨🇦, em Cardiff – Amistoso

03/07 – ☘️Irlanda x Japão🇯🇵, em Dublin – Amistoso

03/07 – 🇪🇸Espanha x Rússia🇷🇺, em Villajoyosa – Rugby Europe Championship e Eliminatórias para a Copa do Mundo (Europa)

03/07 – 🇳🇦Namíbia x Costa do Marfim🇨🇮 – Eliminatórias para a Copa do Mundo (África)

03/07 – 🇰🇪Quênia x Senegal🇸🇳 – Eliminatórias para a Copa do Mundo (África)

04/07 – 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra x Estados Unidos🇺🇸, em Londres – Amistoso

07/07 – 🇿🇦Sharks x British and Irish🇬🇧🇮🇪, em Joanesburgo – Lions Tour

07/07 – 🇦🇺Austrália x França🇫🇷, em Sydney – Amistoso

07/07 – 🇨🇮Costa do Marfim x Madagascar🇲🇬 – Eliminatórias para a Copa do Mundo (África)

07/07 – 🇸🇳Senegal x Zâmbia🇿🇲 – Eliminatórias para a Copa do Mundo (África)

10/07 – 🇿🇦Bulls x British and Irish Lions🇬🇧🇮🇪, em Pretória – Lions Tour

10/07 – 🇳🇿Nova Zelândia x Fiji🇫🇯 – Amistoso

10/07 – 🇿🇦África do Sul x Geórgia🇬🇪 – Amistoso

10/07 – 🇼🇸Samoa x Tonga🇹🇴 – jogo 1 – Eliminatórias para a Copa do Mundo (Oceania)

10/07 – 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra x Canadá🇨🇦, em Londres – Amistoso

10/07 – 🇷🇴Romênia x Escócia🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, em Bucareste – Amistoso

10/07 – ☘️Irlanda x Estados Unidos🇺🇸, em Dublin – Amistoso

10/07 – 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Gales x Argentina🇦🇷, em Cardiff – Amistoso

10/07 – 🇺🇬Uganda x Gana🇬🇭 – Eliminatórias para a Copa do Mundo (África)

10/07 – 🇹🇳Tunísia x vencedor da 1ª fase Africana (vencedor de Camarões🇨🇲 x Burkina Faso🇧🇫) – Eliminatórias para a Copa do Mundo (África)

10/07 – 🇳🇱Países Baixos x Portugal🇵🇹 – Rugby Europe Championship e Eliminatórias para a Copa do Mundo (Europa)

11/07 – 🇳🇦Namíbia x Madagascar🇲🇬 – Eliminatórias para a Copa do Mundo (África)

11/07 – 🇿🇲Zâmbia x Quênia🇰🇪 – Eliminatórias para a Copa do Mundo (África)

11/07 – 🇺🇾Uruguai x Sudamérica Rugby XV, em Montevidéu – Amistoso

11/07 – 🇧🇷Brasil ou Paraguai🇵🇾 x 🇨🇱Chile ou Colômbia🇨🇴, em Montevidéu – Eliminatórias para a Copa do Mundo (América do Sul)

13/07 – 🇦🇺Austrália x França🇫🇷, em Melbourne – Amistoso

14/07 – 🇿🇦South Africa “A” x British and Irish Lions🇬🇧🇮🇪, na Cidade do Cabo – Lions Tour

14/07 – 🇬🇭Gana x Argélia🇩🇿 – Eliminatórias para a Copa do Mundo (África)

14/07 – 🇿🇼Zimbábue x vencedor da 1ª fase Africana (vencedor de Camarões🇨🇲 x Burkina Faso🇧🇫) – Eliminatórias para a Copa do Mundo (África)

17/07 – 🇿🇦Stormers x British and Irish Lions🇬🇧🇮🇪, na Cidade do Cabo – Lions Tour

17/07 – 🇳🇿Nova Zelândia x Fiji🇫🇯 – Amistoso

17/07 – 🇦🇺Austrália x França🇫🇷, em Brisbane – Amistoso

17/07 – 🇹🇴Tonga x Samoa🇼🇸 (jogo 2) – Eliminatórias para a Copa do Mundo (Oceania)

17/07 – 🇬🇪Geórgia x Escócia🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, em Tbilisi – Amistoso

17/07 – 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Gales x Argentina🇦🇷, em Cardiff – Amistoso

17/07 – 🇷🇺Rússia x Portugal🇵🇹, em Nizhny Novgorod – Rugby Europe Championship e Eliminatórias para a Copa do Mundo (Europa)

10/07 – 🇳🇱Países Baixos x Espanha🇪🇸 – Rugby Europe Championship e Eliminatórias para a Copa do Mundo (Europa)

18/07 – 🇺🇾Uruguai x vencedor pior ranqueado da 1ª fase, em Montevidéu🇧🇷🇵🇾🇨🇱🇨🇴- Eliminatórias para a Copa do Mundo (América do Sul)

18/07 – 🇺🇬Uganda x Argélia🇩🇿 – Eliminatórias para a Copa do Mundo (África)

18/07 – 🇹🇳Tunísia x Zimbábue🇿🇼 – Eliminatórias para a Copa do Mundo (África)

24/07 – 🇿🇦África do Sul x British and Irish Lions🇬🇧🇮🇪, na Cidade do Cabo – Lions Tour

24/07 – 🇺🇾Uruguai x vencedor melhor ranqueado da 1ª fase🇧🇷🇵🇾🇨🇱🇨🇴, em Montevidéu – Eliminatórias para a Copa do Mundo (América do Sul)

31/07 – 🇿🇦África do Sul x British and Irish Lions🇬🇧🇮🇪, em Soweto – Lions Tour

07/08 – 🇿🇦África do Sul x British and Irish Lions🇬🇧🇮🇪, em Joanesburgo – Lions Tour