ARTIGO COM VÍDEO – Lisboa recebeu no último fim de semana as disputas da 1ª etapa do Rugby Europe Sevens Championship, o Europeu de Sevens, que teve a Espanha sendo campeã entre os homens e a Rússia entre as mulheres. França, Irlanda e os britânicos não estiveram na competição.

No masculino, a Espanha se sagrou campeã batendo a Portugal, o país sede, nas semifinais, por 38 x 14, e a Alemanha, campeã de 2019, na grande final, por 19 x 17. Já no feminino, a Rússia provou sua força em preparação para o Pré Olímpico ao superar Bélgica (38 x 00) e Espanha (24 x 05) no triangular final. A Espanha foi vice ao fazer 15 x 10 nas belgas.

A segunda e última etapa da 1ª divisão será em Moscou entre 25 e 27 de junho.



Bulgária e Israel vencem a 3ª divisão

No mesmo fim de semana, Belgrado, na Sérvia, recebeu o evento único da 3ª divisão europeia, a Rugby Europe Sevens Conference. Israel se sagrou campeão feminino e a Bulgária sendo campeã masculina. Malta, Finlândia e Noruega desistiram do torneio masculino ao longo da semana.

A 2ª divisão, a Rugby Europe Sevens Trophy, começará só no dia 19 de junho.

Rugby Europe Sevens Championship Series – 1ª divisão

1ª etapa – em Lisboa, Portugal🇵🇹

Masculino (8 times):

Grupo A: 1 Alemanha🇩🇪, 2 Portugal🇵🇹, 3 Geórgia🇬🇪 , 4 Lituânia🇱🇹;

Grupo B: 1 Espanha🇪🇸, 2 Rússia🇷🇺, 3 Itália🇮🇹, 4 Polônia🇵🇱;

Quartas de final: 🇩🇪Alemanha 17 x 07 Polônia, 🇷🇺Rússia 12 x 05 Geórgia🇬🇪, 🇪🇸Espanha 38 x 12 Lituânia, 🇵🇹Portugal 33 x 07 Itália🇮🇹;

Semifinais 5º lugar: 🇵🇱Polônia 00 x 12 Geórgia🇬🇪, 🇱🇹Lituânia 12 x 21 Itália🇮🇹;

Semifinais: 🇩🇪Alemanha 07 x 05 Rússia🇷🇺, 🇪🇸Espanha 38 x 14 Portugal🇵🇹;

Disputa de 3º: 🇷🇺Rússia 14 x 12 Portugal🇵🇹 / Disputa de 5º lugar: 🇬🇪Geórgia 10 x 05 Itália🇮🇹 / Disputa de 7º lugar: 🇱🇹Lituânia 43 x 05 Polônia🇵🇱;

Final: 🇪🇸Espanha 19 x 17 Alemanha🇩🇪;

Classificação final: 1 Espanha, 2 Alemanha🇩🇪, 3 Rússia🇷🇺, 4 Portugal🇵🇹, 5 Geórgia🇬🇪, 6 Itália🇮🇹, 7 Lituânia🇱🇹, 8 Polônia🇵🇱;

Feminino (9 times):

Grupo A: 1 Rússia🇷🇺, 2 Romênia🇷🇴, 3 Alemanha🇩🇪;

Grupo B: 1 Bélgica🇧🇪, 2 Polônia🇵🇱, 3 Gales🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿;

Grupo C: 1 Espanha🇪🇸, 2 Portugal🇵🇹, 3 Escócia🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿;

2ª fase

Grupo D: 1 Rússia🇷🇺, 2 Portugal🇵🇹, 3 Gales🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿;

Grupo E: 1 Bélgica🇧🇪, 2 Escócia🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, 3 Romênia🇷🇴;

Grupo F: 1 Espanha🇪🇸, 2 Polônia🇵🇱, 3 Alemanha🇩🇪;

Triangular 7º a 9º lugares: 1 Alemanha🇩🇪, 2 Gales🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, 3 Romênia🇷🇴;

Triangular 4º a 6º lugares: 1 Polônia🇵🇱, 2 Escócia🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, 3 Portugal🇵🇹;

Triangular final: 1 Rússia🇷🇺, 2 Espanha🇪🇸, 3 Bélgica🇧🇪;

Rugby Europe Sevens Conference Series – 3ª divisão

Etapa Única – em Belgrado, Sérvia🇷🇸

Masculino (12 times):

Fase final:

Triangular 7º a 9º lugares: 1 Montenegro🇲🇪, Eslovênia🇸🇮, 3 San Marino🇸🇲;

Triangular 4º a 6º lugares: 1 Áustria🇦🇹, 2 Andorra🇦🇩, 3 Sérvia🇷🇸;

Triangular final: 1 Bulgária🇧🇬, 2 Mônaco🇲🇨, 3 Moldávia🇲🇩;

Feminino (9 times):

Fase final:

Triangular 7º a 9º lugares: 1 Luxemburgo🇱🇺, 2 Lituânia🇱🇹, 3 Mônaco🇲🇨;

Triangular 4º a 6º lugares: 1 Letônia🇱🇻, 2 Andorra🇦🇩, 3 Bulgária🇧🇬;

Triangular final: 1 Israel🇮🇱, 2 Áustria🇦🇹, Croácia🇭🇷;