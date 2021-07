Tempo de leitura: 5 minutos

Os Jogos Olímpicos já têm as semifinais de seu torneio de rugby sevens masculino! Nova Zelândia contra Grã-Bretanha de um lado e Fiji versus Argentina do outro – tudo com transmissões do canal dedicado do SporTV ao rugby (via Globoplay).

AS QUARTAS DE FINAL

🇳🇿Nova Zelândia 21 x 10 Canadá🇨🇦

A Nova Zelândia se impôs sobre o Canadá, com um primeiro tempo perfeito, que teve tries de Knewstubb e Scott Curry, que ainda marcou mais um try logo na volta do intervalo. Porém, os All Blacks pararam de jogar e sofreram dois tries de honra do Canadá, deixando algumas dúvidas, ainda que sua vitória não foi ameaçada. 21 x 10;

🇬🇧Grã-Bretanha 26 x 21 Estados Unidos🇺🇸

O segundo jogo das quartas foi épico, com a Grã-Bretanha vencendo de virada os Estados Unidos por 26 x 21. Os estadunidenses largaram fortes com 3 tries no primeiro tempo, de Barrett, Baker e Baker novamente. No entanto, os britânicos reagiram com tries de Lindsay-Hague e Ben Harris e viram os EUA se complicarem com cartão amarelo a Tomasin. Com mais espaços, veio a reação britânica, com Alex Davis e Dan Norton correndo para os tries de uma grandiosa virada;

🇿🇦África do Sul 14 x 19 Argentina🇦🇷

Entretanto, o jogo mais dramático das quartas foi a vitória épica da Argentina para cima da África do Sul, que era favorita. Os Boks fizeram o primeiro try com Selvyn Davids e, logo na sequência, Gastón Revol recebeu cartão vermelho, deixando os Pumas com 6 jogadores. Mesmo assim, os Pumas reagiram com dois lindos tries de Marcos Moneta. O segundo tempo argentino foi perfeito, conseguindo tirar a posse de bola dos Boks até que Santiago Álvarez cravou o try decisivo no fim. Os sul-africanos ainda arrancaram um try penal, mas não houve tempo para a virada;

🇫🇯Fiji 19 x 00 Austrália🇦🇺

Por fim, Fiji dominou por completo seu duelo com a Austrália e, apesar de forte defesa australiana, os fijianos garantiram o 19 x 00. O melhor do mundo de 2019, Jerry Tuwai, marcou o único try do primeiro tempo, ao passo que Tuwai novamente e Tuimaba fecharam a vitória na segunda etapa;

AS SEMIFINAIS



Terça-feira, dia 27/07

23h00 – 🇳🇿Nova Zelândia x Grã-Bretanha🇬🇧

Histórico: 1 jogo e 1 vitórias da Grã-Bretanha, 21 x 19, no Rio 2016;

O que esperar?: O favoritismo é da Nova Zelândia, que está invicta até aqui na competição. Apesar de não brilharem o tempo todo, os All Blacks estão sólidos, liderados por Scott Curry e Tim Mikkelson e com nomes como Knewstubb Webber e Collier em ótimo momento. No entanto, a vitória de virada dos britânicos garante ânimo extra para a Grã-Bretanha, liderada pelos veteranos Dan Norton e Tom Mitchell. Na memória está a vitória no Rio 2016 sobre os All Blacks, o que garante confiança ao torcedor britânico;

23h30 – 🇫🇯Fiji x Argentina🇦🇷

Histórico: 76 jogos, 59 vitórias de Fiji, 16 vitórias da Argentina e 1 empate. Último jogo: Fiji 38 x 14 Argentina, em 2020;

O que esperar?: Fiji é o grande favorito no duelo contra a Argentina, mas como duvidar dos Pumas? A Argentina venceu de modo épico a África do Sul e tem fresca na memória vitória sobre os fijianos em 2020. O conjunto argentino está fortíssimo, com Moneta, Mendy, Cinti, González, Álvarez, Mare em grande momento. Porém, Fiji está numa crescente, com Jerry Tuwai mostrando por que é o melhor do mundo e nomes como Tuimaba, Tuivuaka, Bolaca, Nacuqu, Wainiqolo provando por que formam um conjunto tão temido. Será um feito para ser contado por gerações se a Argentina vencer Fiji na noite desta terça;

Tabelas

País Jogos Pontos Grupo A Nova Zelândia 3 9 Argentina 3 7 Austrália 3 5 Coreia do Sul 3 3 Grupo B Fiji 3 9 Grã-Bretanha 3 7 Canadá 3 5 Japão 3 3 Grupo C África do Sul 3 9 Estados Unidos 3 7 Irlanda 3 5 Quênia 3 3 Veja a tabela

Vitória = 3 pontos

Empate = 2 pontos

Derrota = 1 ponto

Dia (BR) Hora (BR) Time vs Time Grupo/Fase Transmissão 25/07/21* 21:00 FIJI 24 X 19 JAPÃO Grupo B Globoplay - Rugby 25/07/21* 21:30 GRÃ-BRETANHA 24 X 00 CANADÁ Grupo B Globoplay - Rugby 25/07/21* 22:00 NOVA ZELÂNDIA 50 X 05 COREIA DO SUL Grupo A Globoplay - Rugby 25/07/21* 22:30 AUSTRÁLIA 19 X 29 ARGENTINA Grupo A Globoplay - Rugby 25/07/21* 23:00 ÁFRICA DO SUL 33 X 14 IRLANDA Grupo C Globoplay - Rugby 25/07/21* 23:30 ESTADOS UNIDOS 19 X 14 QUÊNIA Grupo C Globoplay - Rugby 26/07/21 04:30 GRÃ-BRETANHA 34 X 00 JAPÃO Grupo B Globoplay - Rugby 26/07/21 05:00 FIJI 28 X 14 CANADÁ Grupo B Globoplay - Rugby 26/07/21 05:30 NOVA ZELÂNDIA 35 X 14 ARGENTINA Grupo A Globoplay - Rugby 26/07/21 06:00 AUSTRÁLIA 42 X 05 COREIA DO SUL Grupo A Globoplay - Rugby 26/07/21 06:30 ESTADOS UNIDOS 19 X 17 IRLANDA Grupo C Globoplay - Rugby 26/07/21 07:00 ÁFRICA DO SUL 14 X 05 QUÊNIA Grupo C Globoplay - Rugby 26/07/21** 21:00 CANADÁ 36 X 12 JAPÃO Grupo B Globoplay - Rugby 26/07/21** 21:30 FIJI 33 X 07 GRÃ-BRETANHA Grupo B Globoplay - Rugby 26/07/21** 22:00 ARGENTINA 56 X 00 COREIA DO SUL Grupo A Globoplay - Rugby 26/07/21** 22:30 NOVA ZELÂNDIA 14 X 12 AUSTRÁLIA Grupo A Globoplay - Rugby 26/07/21** 23:00 QUÊNIA 07 X 12 IRLANDA Grupo C Globoplay - Rugby 26/07/21** 23:30 ÁFRICA DO SUL 17 X 12 ESTADOS UNIDOS Grupo C Globoplay - Rugby 27/07/21 04:30 IRLANDA 31 X 00 COREIA DO SUL Semifinal 9º lugar Globoplay - Rugby 27/07/21 05:00 QUÊNIA 21 X 07 JAPÃO Semifinal 9º lugar Globoplay - Rugby 27/07/21 05:30 NOVA ZELÂNDIA 21 X 10 CANADÁ Quartas de final Globoplay - Rugby 27/07/21 06:00 GRÃ-BRETANHA 26 X 21 ESTADOS UNIDOS Quartas de final Globoplay - Rugby 27/07/21 06:30 ÁFRICA DO SUL 14 X 19 ARGENTINA Quartas de final SporTV 2 27/07/21 07:00 FIJI 19 X 00 AUSTRÁLIA Quartas de final SporTV 2 27/07/21*** 21:00 JAPÃO X COREIA DO SUL Disputa de 11º lugar Globoplay - Rugby 27/07/21*** 21:00 QUÊNIA X IRLANDA Disputa de 9º lugar Globoplay - Rugby 27/07/21*** 21:00 CANADÁ X ESTADOS UNIDOS Semifinal 5º lugar Globoplay - Rugby 27/07/21*** 21:00 ÁFRICA DO SUL X AUSTRÁLIA Semifinal 5º lugar Globoplay - Rugby 27/07/21*** 21:30 NOVA ZELÂNDIA X GRÃ-BRETANHA Semifinal Ouro Globoplay - Rugby 27/07/21*** 21:30 ARGENTINA X FIJI Semifinal Ouro Globoplay - Rugby 28/07/21 04:30 X Disputa de 7º lugar Globoplay - Rugby 28/07/21 05:00 X Disputa de 5º lugar Globoplay - Rugby 28/07/21 05:30 X Medalha de Bronze Globoplay - Rugby 28/07/21 06:00 X Medalha de Ouro SporTV 4

*Dia 26 no Japão

**Dia 27 no Japão

***Dia 28 no Japão

Atletas

🇿🇦África do Sul

Chris Dry, Sako Makata, Impi Visser, Zain Davids, Angelo Davids, JC Pretorius, Branco du Preez, Selvyn Davids, Justin Geduld, Kurt-Lee Arendse, Siviwe Soyizwapi (c), Stedman Gans;

Lista de espera: Ronald Brown e Ruhan Nel;

🇦🇺Austrália

Lachlan Anderson, Joe Pincus, Dylan Pietsch, Nicholas Malouf (c), Lewis Holland, Maurice Longbottom, Joshua Coward, Joshua Turner, Lachlan Miller, Samu Kerevi, Dietrich Roache, Henry Hutchison;

🇦🇷Argentina

Santiago Álvarez (c), Lautaro Bazán, Lucio Cinti, Rodrigo Etchart, Luciano González, Rodrigo Isgro, Santiago Mare, Ignacio Mendy, Marcos Moneta, Matías Osadczuk, Gastón Revol, Germán Schulz;

🇨🇦Canadá

Phil Berna, Connor Braid, Justin Douglas, Mike Fuailefau, Lucas Hammond, Nathan Hirayama, Harry Jones, Patrick Kay, Matt Mullins, Theo Sauder, Jake Thiel, Conor Trainor;

Lista de espera: Andrew Coe;

🇰🇷Coreia do Sul

Chong Yong Heung, Jang Jeong Ming, Jeong Yeon Sik, Kim Hyun Soo, Han Kun Kyu, Kim Nam Uk, Lee Seong Bae, Park Wan Yong, Lee Jin Kyu, Andre Jin Coquillard, Jang Seong Min, Choi Seong Deok, Kim Gwong Min;

*1 irá pra lista de espera

🇺🇸Estados Unidos

Perry Baker, Danny Barrett, Maceo Brown Tempe, Madison Hughes (c), Martin Iosefo, Carlin Isles, Matai Leuta Monterey, Folau Niua, Ben Pinkelman Denver, Joe Schroeder, Stephen Tomasin, Kevon Williams;

🇫🇯Fiji

Kalione Nasoko, Josua Vakurinabili, Meli Derenalagi, Iosefo Masi, Asaeli Tuivuaka, Semi Radradra, Vilimoni Botitu, Waisea Nacuqu, Napolioni Bolaca, Jiuta Wainiqolo, Aminiasi Tuimaba, Jerry Tuwai (c);

🇬🇧Gã-Bretanha

Dan Bibby🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Alec Coombes🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, Alex Davis🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Robbie Fergusson🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, Harry Glover🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Ben Harris🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Ollie Lindsay-Hague🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Ross McCann🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, Max McFarland🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, Tom Mitchell🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Dan Norton🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Ethan Waddleton🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿;

Lista de espera: Tom Bowen🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿;

🇮🇪Irlanda

Jordan Conroy, Billy Dardis, Ian Fitzpatrick, Foster Horan, Jack Kelly, Terry Kennedy, Adam Leavy, Hugo Lennox, Harry McNulty, Gavin Mullin, Greg O’Shea, Mark Roche, Bryan Mollen;

*1 irá pra lista de espera

🇯🇵Japão

Kippei Ishida, Ryota Kano, Jose Seru, Kameli Raravou Latianara Soejima, Lote Tuqiri, Kazushi Hano, Masakatsu Hikosaka, Yoshikazu Fujita, Brackin Henry, Colin Raijin Bourke, Chihito Matsui (c), Naoki Motomura;

🇳🇿Nova Zelândia

Tim Mikkelson (c), Scott Curry (c), Dylan Collier, Tone Ng Shiu, Sam Dickson, Andrew Knewstubb, Ngarohi McGarvey-Black, Sione Molia, Kurt Baker, Joe Webber, Etene Nanai-Seturo, Regan Ware;

🇰🇪Quênia

Andrew Amonde (c), Alvin Otieno, Vincent Onyala, Herman Humwa, Collins Injera, Daniel Taabu, Willy Ambaka, Johnstone Olindi, Eden Agero, Jeffrey Oluoch, Nelson Oyoo, Jacob Ojee, Billy Odhiambo;

*1 irá pra lista de espera