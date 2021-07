Tempo de leitura: 3 minutos

Não é só de Jogos Olímpicos que a semana do rugby vive. Nesse sábado, tem o decisivo jogo 2 da série de 3 partidas entre Springboks e British and Irish Lions, com transmissão da ESPN ao vivo.

Os Lions venceram o primeiro jogo e se vencerem novamente ficarão com o título da série. Nesta terça-feira, a seleção sul-africana já anunciou seu XV titular para o jogo. Sem esconder escalação, os Springboks mantiveram a linha intacta com relação ao duelo passado, mas efetuaram três trocas entre os avançados. O técnico Jacques Nienaber tirou Kwagga Smith e deu a camisa 8 para o ascendente Jasper Wieser, de 25, que joga no rugby inglês pelo Leicester Tigers e fará apenas seu segundo jogo oficial pelos Springboks, após entrar no segundo tempo em amistoso contra a Geórgia no começo do mês.

As duas outras trocas são os dois pilares, com Nché e Nyakane dando seus lugares e Frans Malherbe e Steven Kitshoff, preferidos pela crítica. Apenas o hooker Mbonambi manteve seu lugar e a expectativa é que os dois nomes garantem maior força no scrum dos Boks.

- Continua depois da publicidade -

No banco de reserva, Nienaber apostou em 8 avançados, deixando apenas o scrum-half Herschel Jantjies e o polivalente Damian Willemse como opções para a linha. Vincent Koch é novidade como uma das opções para pilar no banco, ao passo que o terceira linha Marco Van Staden, de sucesso com os Bulls, ganhou vaga como o homem extra.

31/07 – 13h00* – 🇿🇦África do Sul x British and Irish Lions🇬🇧🇮🇪, na Cidade do Cabo – ESPN AO VIVO

*Hora de Brasília

Árbitro: Ben O’Keefe 🇳🇿 🇿🇦 África do Sul: 15 Willie le Roux, 14 Cheslin Kolbe, 13 Lukhanyo Am, 12 Damian de Allende, 11 Makazole Mapimpi, 10 Handré Pollard, 9 Faf de Klerk, 8 Jasper Wiese, 7 Pieter-Steph du Toit, 6 Siya Kolisi (c), 5 Franco Mostert, 4 Eben Etzebeth, 3 Frans Malherbe, 2 Bongi Mbonambi, 1 Steven Kitshoff; Suplentes: 16 Malcolm Marx, 17 Trevor Nyakane, 18 Vincent Koch, 19 Lood de Jager, 20 Marco van Staden, 21 Kwagga Smith, 22 Herschel Jantjies, 23 Damian Willemse;