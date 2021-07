Tempo de leitura: 1 minuto

Já é certo que em 2022 a Major League Rugby norte-americana terá ao menos 13 times. A liga que conta atualmente com 12 equipes será expandida com a inclusão do Dallas Jackals, que será a terceira franquia baseada no Texas (somando-se a Austin Gilgronis e Houston Saber Cats).

O Dallas Jackals deveria ter debutado em 2021, mas optou por postergar sua participação por conta da pandemia. A equipe terá como grande trunfo mandar seus jogos no Globe Life Park, com 48 mil lugares, velha casa do Texas Rangers, da Major League Baseball.