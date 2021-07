Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Nesse fim de semana, a Currie Cup – o Campeonato Sul-Africano – teve ação com Bulls e Western Province (Stormers) vencendo e se igualando na liderança aos Griquas, que folgaram na rodada.

Os Bulls foram destaque ao triunfarem no clássico contra os Lions, ao passo que o WP bateu o Mpumalanga Pumas, que caiu na tabela, deixando o G4. isso porque os Sharks venceram os Cheetahs fora de casa e assumiram a quarta colocação. A competição está em sua metade.

