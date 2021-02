Tempo de leitura: 1 minuto

Está no calendário oficial da União de Rugby do Uruguai. Os Teros deverão receber Gales para amistoso em julho de 2021, caso a pandemia permita.

Desfalcado dos seus melhores atletas, que defenderão no mesmo período os British and Irish Lions, a seleção de Gales visitará a Argentina para dois amistosos, nos dias 24 e 31 de julho. Para completar a viagem, os galeses encararão os uruguaios, potencialmente no dia 26. O jogo antecederia a estreia do Uruguai nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023.

Gales e Uruguai duelaram na Copa do Mundo de 2019, com vitória galesa por 35 x 13.