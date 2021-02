Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – O Six Nations começou com Roma recebendo a disputa do Troféu Giuseppe Garibaldi entre Itália e França. O jejum de vitória dos Azzurri segue, com a França dando show e atropelando. 50 x 10, para os Bleus provarem que são mesmo candidatos a título.



Demorou apenas 6 minutos para a França marcar o primeiro try, com o asa Cretin, que ganhou espaço na seleção pela ausência de Cros. Teddy Thomas ganhou os metros e a condução das fases foi fulminante, com Cretin finalizando.

Jalibert e Garbisi ainda trocaram penais, num momento em que a Itália buscava equilibrar as ações, mas o segundo try francês saiu aos 27′ e foi o começo do “fim” para os italianos. Após maul, o scrum-half Dupont (genial durante o jogo todo) chutou para o in-goal e Fickou marcou.

Aos 30′, veio o golpe fatal, com Dupont chutando para Villière apanhar a devolver ao scrum-half, que desferiu um brilhante offload reverso para Arthur Vincent marcar o terceiro try.

- Continua depois da publicidade -

Antes da pausa, a Itália flertou com a reação, com o seu scrum-half, o galês Varney (que tem mãe italiana), de 19 anos, mostrando a Dupont que também sabe jogar, ao aplicar dummy no francês e armar para Monty Ioane marcar o try que, todavia, foi anulado, pelo passe de ter para a frente.

Essa 🇫🇷França vai ganhar o Six Nations? — Portal do Rugby (@portaldorugby) February 6, 2021



O segundo tempo começou perfeito para a França, que flertou com try aos 46′, após o fullback Dulin chutar para Thomas tentar apanhar no in-goal. Trulla, no entanto, salvou a Itália. Porém, pouco depois, Dulin foi perfeito ao apanhar chute de Villière para marcar novo try, agora em contra-golpe letal.

A “porta se abriu” e os Bleus marcaram mais 2 tries seguidos, com Dupont (servido por Thomas) e de Thomas (servido por Dupont, após bela ação de Jalibert, costurando a defesa italiana).

Os Azzurri chegaram a um belo try de honra aos 65′ com Sperandio, que chapelou a defesa francesa para cruzar o in-goal. No entanto, aos 74′, Teddy Thomas fez o último try da partida, em troca rápida de passes após scrum.

Curiosamente, apesar da derrota, a Itália teve 61% de posse de bola total ao final do jogo e, inclusive, teve mais metros ganhos do que a França. Porém, teve apenas 75% de efetividade em tackles e cedeu muitos turnovers, além de não ser nada efetiva com a bola em mãos.

A Itália visitará a Inglaterra no próximo sábado, enquanto a França visitará a Irlanda no domingo, em jogo crucial.

Le Trophée Giuseppe-Garibaldi revient à Charles Ollivon après la superbe prestation des Bleus! 🇫🇷#ITAvFRA #GuinnessSixNations 🏉 pic.twitter.com/iW89INOXCr — Six Nations (FR) (@SixNations_FR) February 6, 2021

10 50

Itália 10 x 50 França, em Roma

Árbitro: Matthew Carley (Inglaterra)

Itália

Try: Sperandio

Conversão: Garbisi (1)

Penais: Garbisi (1)

15 Jacopo Trulla, 14 Luca Sperandio, 13 Marco Zanon, 12 Ignacio Brex, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney, 8 Michele Lamaro, 7 Johan Meyer, 6 Sebastian Negri, 5 David Sisi, 4 Marco Lazzaroni, 3 Marco Riccioni, 2 Luca Bigi (c), 1 Cherif Traorè;

Suplentes: 16 Gianmarco Lucchesi, 17 Danilo Fischetti, 18 Giosuè Zilocchi, 19 Niccolò Cannone, 20 Federico Ruzza, 21 Maxime Mbandà, 22 Guglielmo Palazzani, 23 Carlo Canna;

França

Tries: Thomas (2), Cretin, Fickou, Vincent, Dulin e Dupont

Conversões: Jalibert (6)

Penais: Jalibert (1)

15 Brice Dulin, 14 Teddy Thomas, 13 Arthur Vincent, 12 Gael Fickou, 11 Gabin Villière, 10 Matthieu Jalibert, 9 Antoine Dupont, 8 Gregory Alldritt, 7 Charles Ollivon (c), 6 Dylan Cretin, 5 Paul Willemse, 4 Bernard le Roux, 3 Mohamed Haouas, 2 Julien Marchand, 1 Cyril Baille;

Suplentes: 16 Pierre Bourgarit, 17 Jean-Baptiste Gros, 18 Dorian Aldegheri, 19 Romain Taofifenua, 20 Anthony Jelonch, 21 Baptiste Serin, 22 Louis Carbonel, 23 Damian Penaud;

Seleção Jogos Pontos França 1 5 Escócia 1 4 Inglaterra 1 1 Gales 0 0 Irlanda 0 0 Itália 1 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;