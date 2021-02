Tempo de leitura: 2 minutos

Nova equipe da Major League Rugby norte-americana, o Los Angeles Giltinis confirmou a contratação de uma lenda do rugby australiano: Adam Ashley-Cooper. Aos 36 anos, Ashley-Cooper tem em seu currículo 121 jogos pelos Wallabies, sendo o terceiro jogador com mais partidas na história da seleção da Austrália.

“Mr Versatile”, como é conhecido, pode atuar como centro, ponta ou fullback, e levará ao time californiano experiência de 4 Copas do Mundo (2007, 2011, 2015 e 2019).

Até 2019, Ashley-Cooper esteve nos Waratahs, no Super Rugby. Em 2020, o australiano se transferiu para a MLR, mas não chegou a estrear pelo Austin Gilgronis.

Confirmado: Memorial Coliseum é a casa do rugby em LA

Por fim, foi o LA Giltinis ainda confirmou o que já havia sido anunciado no ano passado: a equipe mandará seus jogos no Memorial Coliseum, o famoso estádio de Los Angeles que recebeu a abertura e o encerramento dos Jogos Olímpicos de 1984 e de 1932 e se tornará o primeiro estádio a receber os Jogos Olímpicos pela terceira vez, em 2028. A novidade é um contrato de 5 anos de uso firmado entre o estádio e o LA Giltinis.

In a watershed moment for Rugby Union in the United States, the #Giltinis have today announced their commitment to the city by signing a long-term deal with the iconic @lacoliseum.

MEDIA:https://t.co/zKwdoq5Z3X pic.twitter.com/78q2XTTvkX

— LA Giltinis (@Giltinis) February 25, 2021