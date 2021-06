Tempo de leitura: 2 minutos

No próximo sábado, dia 03, Uruguai e Argentina XV duelam em Montevidéu em jogo que vale como o aquecimento uruguaio para os jogos válidos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023.

A Argentina XV é a seleção de desenvolvimento da Argentina, e será comandada pelo treinador dos Jaguares, Ignacio Fernández Lobbe. Entre os convocados está um jogador dos Cobras, do Brasil: o segunda linha Manuel Bernstein.

Foram 26 atletas convocados, incluindo 2 jogadores que disputaram o Super Rugby pelos australianos do Rebels (o segunda linha Calás e o pilar Sordoni), 23 jogadores que atuaram na última SLAR, a liga sul-americana (dos quais 13 são dos Jaguares, da Argentina, 7 do Olimpia, do Paraguai, 1 do Peñarol, do Uruguai, e 1 dos Cafeteros, da Colômbia, além de Bernstein, do Cobras), e 1 jogador do rugby amador de clubes da Argentina (o centro cordobês Julián Quetglas, do La Tablada).

Avançados: Mariano Muntaner (Olímpia 🇵🇾 ), Axel Zapata (Olímpia 🇵🇾 ), Rodrigo Martínez (Olímpia Lions 🇵🇾 ), Francisco Minervino (Jaguares XV 🇦🇷 ), Nicolás Revol (Olímpia 🇵🇾 ), Lucio Sordoni (Melbourne Rebels 🇦🇺), Juan Pablo Zeiss (Jaguares XV 🇦🇷 ), Manuel Bernstein (Cobras 🇧🇷 ), Ignacio Calás (Melbourne Rebels 🇦🇺 ), Federico Gutiérrez (Jaguares XV 🇦🇷 ), Lautaro Simes (Cafeteros 🇨🇴 ), Lautaro Favaro (Jaguares XV 🇦🇷 ), Rodrigo Fernández Criado (Jaguares XV 🇦🇷 ), Ignacio Gandini (Olímpia Lions 🇵🇾 ), Conrado Roura (Peñarol 🇺🇾 );

Linha: Rafael Iriate (Jaguares XV🇦🇷), Joaquín Pellandini (Olímpia🇵🇾), Martín Elías (Jaguares XV🇦🇷), Gerónimo Prisciantelli (Jaguares XV🇦🇷), Juan Pablo Castro (Jaguares XV🇦🇷), Julián Quetglas (La Tablada🇦🇷), Agustín Segura (Jaguares XV🇦🇷), Martín Cancelliere (Jaguares XV🇦🇷), Tomás Molanos (Jaguares XV🇦🇷),Martín Bogado (Olímpia🇵🇾), Juan Bautista Daireaux (Jaguares XV🇦🇷);