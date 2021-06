Tempo de leitura: 1 minuto

O técnico dos Cobras durante a SLAR, o argentino Emiliano Bergamaschi, já não está mais com a Seleção Brasileira. Bergamaschi assinou contrato com o Zebre, equipe italiana que disputará na próxima temporada o novo United Rugby Championship, a liga de franquias de Itália, Irlanda, Escócia, Gales e África do Sul.

Bergamaschi será treinador de scrum e line-out do time italiano, ocupando a vaga que era de Andrea Moretti, agora auxiliar da seleção italiana.

Com isso, o treinador principal dos Tupis, Fernando Portugal, terá Daniel “Nativo” Danielewicz, ex jogador dos Tupis, como assistente-técnico, junto aos argentinos Damian Rotondo e Nicolás Fernández Lobbe. “Nativo” já estava na comissão técnica dos Tupis. Os quatro viajam com a equipe para o Uruguai para a sequência das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023.