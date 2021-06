Tempo de leitura: 2 minutos

O Uruguai teve uma baixa importantíssima para os jogos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023. O scrum-half Santiago Arata, do Castres, do Top 14 francês, solicitou dispensa por motivos pessoais.

Malas noticias para @TerosXV: no contarán con Santiago Arata para la primera etapa de Eliminatorias a #RWC2023. URU hizo gestiones con @WorldRugby, @FranceRugby y Castres y logró OK, pero el jugador pidió no ser citado. No lo sacan de la lista. Detalles 👇https://t.co/jXtofEnBmf — Ignacio Chans (@ignaciochans) June 30, 2021



No entanto, os Teros convocaram todos os seus 5 atletas que atuam na Major League Rugby norte-americana e mais 7 jogadores jogadores que militam no rugby europeu, além dos jogadores do Peñarol, da SLAR. O elenco é farto e, por exemplo, para a posição de scrum-half, os uruguaios contam ainda com Agustín Ormaechea, que atua no Nice, da 3ª divisão francesa.

O Uruguai encarará em casa o Brasil no dia 25 de julho. Antes, no dia 4, o Uruguai faz amistoso com a Argentina XV e no dia 22 encara Chile ou Colômbia pelas Eliminatórias.

Os atletas atletas que vieram do exterior são:

Mateo Sanguinetti (Massy, 3ª divisão da França 🇫🇷 ), pilar;

), pilar; Germán Kessler (Provence, 2ª divisão da França 🇫🇷 ), hooker;

), hooker; Manuel Leindekaar (Oyonnax, 2ª divisão da França 🇫🇷 ), 2ª linha;

), 2ª linha; Ignacio Dotti (New Orleans Gold, MLR/EU 🇺🇸 A), 2ª linha;

A), 2ª linha; Diego Magno (Houston Saber Cats, MLR/EUA 🇺🇸 ), 2ª/3ª linha;

), 2ª/3ª linha; Franco Lamanna (Mogliano, 1ª divisão da Itália 🇮🇹 ), 3ª linha;

), 3ª linha; Manuel Diana (Toronto Arrows, Canadá/MLR 🇨🇦 ), 3ª linha;

), 3ª linha; Agustín Ormaechea (Nice, 3ª divisão da França 🇫🇷 ), scrum-half;

), scrum-half; Felipe Berchesi (Dax, 3ª divisão da França 🇫🇷 ), abertura;

), abertura; Leandro Leivas (Toronto Arrows, Canadá/MLR 🇨🇦 ), ponta;

), ponta; Gastón Mieres (Toronto Arrows, Canadá/MLR 🇨🇦 ), ponta/fullback;

Do Peñarol, estão treinando:

