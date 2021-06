Tempo de leitura: 1 minuto

Brasil inicia sua jornada rumo a Copa do Mundo de 2023 com uma sólida vitória por 29×00 contra o Paraguai, em partida realizada em São José dos Campos no último dia 26 de junho.

Muitos temores antes da partida não davam o amplo favoritismo ao Brasil e o primeiro tempo do jogo despertou certa preocupação.

Este vídeo é uma reflexão a partir do jogo sobre nossa cultura rugbier e esportiva.