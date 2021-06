Tempo de leitura: 3 minutos

Os British and Irish Lions já começaram sua maratona de jogos, mas os seus rivais finais, os Springboks, terão ação só nessa sexta, dia 2, quando recebem a Geórgia para o primeiro de dois amistosos entre as duas seleções.

Quem vence o amistoso de sexta, 🇿🇦 África do Sul x Geórgia🇬🇪? Jogo 14h ao vivo na ESPN2 #RUGBYNAESPN @ESPNBrasil — Portal do Rugby (@portaldorugby) June 30, 2021



Será o primeiro jogo da seleção da África do Sul desde o título mundial de 2019 e o primeiro encontro entre os dois países no adulto desde a Copa do Mundo de 2003. O jogo será exibido ao vivo na ESPN2 e faz parte de uma aproximação entre sul-africanos e georgianos no rugby, que selaram uma parceria de colaboração técnica ainda em 2019.

O técnico sul-africano Jacques Nienaber escalou apenas 5 jogadores que foram titulares na final do Mundial 2019 contra a Inglaterra: Willie Le Roux com a 15, Handré Pollard com a 10, Piet-Steph Du Toit (melhor jogador do mundo naquele ano) com a 7, o capitão Siya Kolisi com a 6 e o segunda linha Eben Etzebeth com a 4. Nomes como o scrum-half Faf De Klerk ou o ponta Cheslin Kolbe, que estavam em ação no rugby europeu nas últimas semanas, foram poupados do primeiro jogo. Mesmo assim, o elenco é muito forte, com destaque ainda para o veterano François Steyn, bicampeão do mundo, com a camisa 12, e para os pontas debutantes Rosko Specman (que tem vasta experiência na seleção de sevens) e Aphelele Fassi.

- Continua depois da publicidade -

Os Lelos enfrentam a África do Sul com cinco mudanças em relação a equipe titular que derrotou a Holanda e confirmou o título da segunda divisão europeia. São quatro mudanças nos avançados, começam o jogo o pilar aberto Guram Gogichashvili, do Racing 92; o segunda linha Davit Gigauri, do Tarbes, que joga na terceira divisão francesa; o asa Giorgi Tsutskiridze, do Aurilac; e o oitavo Jalagonia, do promovido Biarritz. Na linha, Demur Tapladze, do Lelo Saracens entra na ponta.

Se a Geórgia é conhecida pela força no scrum, o treinador Levan Maisashvili aposta ainda mais nos avançados para essa primeira de duas partidas contra os atuais campeões mundiais na África do Sul. Os europeus apostam num banco com seis forwards e apenas dois jogadores de linha, estratégia que os Springboks usaram durante a Copa do Mundo de 2019.

Durante o anúncio da escalação, Maisashvili explicou a escalação de uma equipe muito jovem para a partida como uma forma de dar experiência e ampliar profundidade no elenco. “Respeitamos os campeões mundiais, mas nos temos nossos próprios objetivos para desenvolver o rugby da Geórgia”, disse.

Perguntado sobre como os Lelos pretendem converter os resultados das boas campanhas do sub20 desde 2016 para o nível profissional, o treinador defendeu a importância de oferecer aos jovens jogadores mais jogos de alto nível. “Nossos jogadores das categorias de base estão tendo mais oportunidades de jogar nos espoir de equipes da França. Enquanto conseguimos equilibrar muitas partidas no sub20, mas vemos uma falta de jogos de alto nível para muitos desses jogadores. Estamos focados em desenvolver nossos jovens para criar um ambiente em que possamos ter profundidade em todas as posições na hora de convocar uma seleção nacional”, apontou.

02/07 – 14h00 – 🇿🇦África do Sul x Geórgia🇬🇪, em Pretória🇿🇦 – ESPN2 AO VIVO

*Horário de Brasília

Árbitro: Mike Adamson🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

Histórico: 1 jogo e 1 vitória da 🇿🇦África do Sul, 46 x 19, em 2003 (Copa do Mundo);

🇿🇦África do Sul: 15 Willie le Roux, 14 Rosko Specman, 13 Jesse Kriel, 12 Frans Steyn, 11 Aphelele Fassi, 10 Handré Pollard, 9 Cobus Reinach, 8 Kwagga Smith, 7 Pieter-Steph du Toit, 6 Siya Kolisi (c), 5 Franco Mostert, 4 Eben Etzebeth, 3 Trevor Nyakane, 2 Bongi Mbonambi, 1 Ox Nché;

Suplentes: 16 Malcolm Marx, 17 Steven Kitshoff, 18 Frans Malherbe, 19 Marvin Orie, 20 Jasper Wiese, 21 Herschel Jantjies, 22 Elton Jantjies, 23 Damian Willemse;

🇬🇪Geórgia: 15 Davit Niniashvili, 14 Akaki Tabutsadze, 13 Giorgi Kveseladze, 12 Merab Sharikadze (c), 11 Demur Tapladze , 10 Tedo Abzhandadze, 9 Vasil Lobzhanidze, 8 Tomike Jalagonia, 7 Beka Saghinadze, 6 Giorgi Tsutskiridze, 5 Konstantin Mikautadze, 4 Davit Gigauri, 3 Giorgi Melikidze, 2 Jaba Bregvadze, 1 Guram Gogichashvili;

Suplentes: 16 Giorgi Chkoidze, 17 Nika Khatiashvili, 18 Luka Japaridze, 19 Nodar Cheishvili, 20 Giorgi Javakhia, 21 Gela Aprasidze, 22 Giorgi Babunashvili, 23 Illia Spanderashvili;

Texto – colaboração: Diego Dubard