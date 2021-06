Tempo de leitura: 2 minutos

Nada menos que 5 jogos serão mostrados ao vivo pela ESPN na TV entre sexta, sábado e domingo! Começando na sexta com o primeiro jogo dos campeões mundiais desde 2019: África do Sul (Springboks!) contra Geórgia!

No sábado, tem no Watch ESPN o primeiro jogo dos British and Irish Lions em solo sul-africano com o duelo contra os xarás Lions, de Joanesburgo. Depois, o rugby volta à TV, com os Pumas (a seleção principal da Argentina) visitando a Romênia, ao passo que o dia se encerra com Chile versus Colômbia pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023, definindo quem encarará o Brasil na próxima fase.

No domingo, o dia começa com o amistoso entre Inglaterra (sem seus Lions) contra Estados Unidos e se encerra com o Uruguai fazendo amistoso preparatório para as Eliminatórias contra a Argentina XV, a seleção argentina de desenvolvimento. Tudo na TV.

- Continua depois da publicidade -

Além da ESPN, tem ação online. No rugbyeurope.tv você assiste no sábado mais Eliminatórias para a Copa do Mundo, com Espanha e Rússia duelando na zona europeia. Já no therugbynetwork.com tem mais ação pela Major League Rugby norte-americana, com o clássico entre New England Free Jacks e o United New York, do brasileiro “Nelson” Rebolo, que ainda está por lá.

*Horários de Brasília

Rugby Europe Championship / Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023

Seleção Jogos Pontos Geórgia 5 23 Romênia 4 9 Portugal 3 5 Rússia 2 4 Espanha 3 2 Holanda 1 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto; -



- 2 primeiros colocados após 2021-2022 se classificam à Copa do Mundo de 2023;

- 3º colocado após 2021-2022 se classifica à Repescagem Mundial por vaga na Copa do Mundo de 2023;

- 6º colocado joga a Repescagem de Rebaixamento/Promoção contra o campeão do Rugby Europe Trophy ("Six Nations C");

Major League Rugby