O fim de semana é de Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023 na América do Sul, na Europa e na África. Olho no que vem por aí.

Chile e Colômbia decidem vaga no triangular sul-americano

O próximo adversário do Brasil nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023 sairá do confronto desse sábado, dia 3, entre Chile e Colômbia, que fazem jogo único, eliminatório, em Valparaíso, no Chile, com transmissão ao vivo da ESPN.

Incrivelmente, este será o primeiro jogo oficial na história entre os dois países na categoria. O favoritismo é todo do time do técnico uruguaio Pablo Lemoine, o Chile, que contará com a base dos atletas que atuaram pelo Selknam na SLAR, reforçado por nomes vindos do rugby europeu: centro Iñaki Ayarza (do Angoulême, da Pro D2, a 2ª divisão francesa) e dois atletas que atuam no rugby espanhol, o scrum-half Nicolás Herreros e o segunda linha Augusto Sarmiento (ambos do Aparejadores de Burgos, da primeira divisão espanhola). Para o jogo contra os colombianos, no entanto, Lemoine não deverá ainda contar com os atletas da Major League Rugby norte-americana, o scrum-half Marcelo Torrealba (Austin Gilgronis, da Major League Rugby), o terceira linha Nikola Bursic (do New Orleans Gold, também da Major League Rugby).

¡Ya es oficial! Desde hoy #UmbroChile es el auspiciador oficial de la selección chilena de Rugby @condores.rugby @chile7s ⚡ 🇨🇱 . Nos llena de orgullo poder vestir a estos guerreros y guerreras que, sin duda, dejarán en alto el nombre de Chile. pic.twitter.com/1wt5aAKyhD — Umbro Chile (@Umbrochile) May 23, 2021



Já a Colômbia, dos treinadores David Jaramillo e José Manuel Diosa, terá como base os atletas dos Cafeteros, que não venceram nenhum jogo pela SLAR e ainda estão em processo inicial de evolução. O grande nome do rugby colombiano, o segunda linha Andrés Zafra, que acaba de assinar contrato com o Brive, do Top 14 francês (deixando o rebaixado Agen), não pôde ser integrado ao elenco e fará falta.

🖊️ Andrés Zafra oficialmente comprometido con 𝐂𝐀 𝐁𝐫𝐢𝐯𝐞 ✔️ ¡El segunda línea colombiano de Agen Rugby – SUA LG jugará en ⚫️ y ⚪️ durante las próximas 3️⃣ temporadas! ¡Grande Zafra! 🇨🇴 #WEARECAB 🔗 https://t.co/NNLV1cc0u6 pic.twitter.com/fPaRbYUI4b — FeCoRugby (@fecorugby) June 29, 2021





03/07 – 18h00 – Chile x Colômbia, em Valparaíso – ESPN AO VIVO

*Horário de Brasília

Árbitro: Francisco González🇺🇾

Histórico: jamais se enfrentaram;

Na Europa, Espanha e Rússia fazem jogão de olho em 2023

Na Europa, o sábado é de Espanha contra Rússia, pelo “Six Nations B”, válido também pelas Eliminatórias e com transmissão ao vivo da Rugby Europe TV. Os dois times são sérios candidatos a vaga no Mundial e a partida é crucial às pretensões de ambos, que estão hoje atrás da Romênia.

A Espanha está desesperada por vitórias após ter caído contra Geórgia, Romênia e Portugal. Uma derrota em casa contra os Ursos significará quase a eliminação prematura dos Leões – não matematicamente, mas na prática. A Rússia, por sua vez, daria um passo crucial na briga, uma vez que a expectativa é que Rússia, Espanha, Romênia e Portugal joguem ponto a ponto até o fim por uma vaga no Mundial e, com isso, qualquer triunfo fora de casa pode fazer a diferença.

03/07 – 16h00 – 🇪🇸Espanha x Rússia🇷🇺, em Villajoyosa🇪🇸 – RUGBY EUROPE TV AO VIVO

*Horário de Brasília

Histórico: 23 jogos, 16 vitórias da 🇷🇺Rússia e 7 vitórias da Espanha🇪🇸. Último jogo: 🇷🇺Rússia 12 x 31 Espanha🇪🇸, em 2020 (Rugby Europe Championship);

Zona Europeia – Rugby Europe Championship 2021

Seleção Jogos Pontos Geórgia 5 23 Romênia 4 9 Portugal 3 5 Rússia 2 4 Espanha 3 2 Holanda 1 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto; -



- 2 primeiros colocados após 2021-2022 se classificam à Copa do Mundo de 2023;

- 3º colocado após 2021-2022 se classifica à Repescagem Mundial por vaga na Copa do Mundo de 2023;

- 6º colocado joga a Repescagem de Rebaixamento/Promoção contra o campeão do Rugby Europe Trophy ("Six Nations C");

E na África também tem Eliminatórias



Na África, a fase de grupos das Eliminatórias começa com 12 seleções repartidas em 4 grupos de 3, sendo que os 2 primeiros colocados de cada grupo jogarão mata-mata decisivo em 2021, valendo 1 vaga na Copa do Mundo. Todos os jogos da fase de grupos são em sedes únicas.

Nesse sábado, dois grupos começam. Na Costa do Marfim, a seleção da casa, os Elefantes, encara a favorita Namíbia, que estreia o treinador sul-africano Allister Coetzee, ex treinador dos Springboks de 2016 a 2018.

Já o Quênia, principal concorrente da Namíbia pela vaga africana no Mundial, recebe o Senegal.

03/07 – 10h00 – 🇰🇪Quênia x Senegal🇸🇳, em Nairóbi🇰🇪

03/07 – 13h00 – 🇨🇮Costa do Marfim x Namíbia🇳🇦, em Abidjan🇨🇮

*Horários de Brasília

Zona Africana – Africa Cup 2021-22



Seleção J P Grupo A Namíbia Madagascar Costa do Marfim Grupo B Quênia Zâmbia Senegal Grupo C Uganda Argélia Gana Grupo D Tunísia Zimbábue Burkina Faso

Quartas de final (2022):



Jogo 1: 1º Grupo A x 2º Grupo B

Jogo 2: 1º Grupo B x 2º Grupo A

Jogo 3: 1º Grupo C x 2º Grupo D

Jogo 4: 1º Grupo D x 2º Grupo C



Semifinais:

Vencedor 1 x Vencedor 2

Vencedor 3 x Vencedor 4