Tempo de leitura: 5 minutos

Neste domingo, o Rugby League (o rugby de 13 jogadores) brasileiro conquistou grande vitória na Austrália. Os Braussies (a Seleção Brasileira de atletas baseados na Austrália) enfrentaram o Uruguai e simplesmente atropelaram: 60 x 00 (38 x 00 no intervalo). O jogo foi em Liverpool (subúrbio de Sydney) e o time uruguaio igualmente era formado por atletas baseados na Austrália.



O Brasil foi dominante do começo ao fim e marcou nada menos que 11 tries. O halfback Dylan Nunes, destaque do time (atleta do Mounties, da NSW Cup, equivalente à 2ª divisão australiana), marcou nada menos que 3 tries, ao passo que Heitor Fleury cruzou o in-goal duas vezes (nos seus primeiros tries no League). Juan Campina, Mark Jackson (ex Tupis), Simon De Araújo, Ricardo Levy, Hector Hilberto e Daniel Ricão também fizeram seus tries. Nunes ainda chutou as 8 conversões. O treinador dos Braussies foi Jake Tonitto, que tem ligação com o North Sydney Bears, outro clube da NSW Cup.

🦘🏃‍♂️ We spoke to plenty of players from the @BrasilRugbyXIII 🇧🇷 Vs @UruguayRL 🇺🇾 @IntRL match today. 👂 Hear from Rodrigo Rezende from the Brazil 🇧🇷 national team. 📺 The full vlog will go live tomorrow on the Chasing Roos @YouTube channel. Please subscribe if you can. pic.twitter.com/aS5DKlNZqT — Chasing Roos (@chasingroos) February 28, 2021

- Continua depois da publicidade -

O Brasil foi a campo com: 1 Pedro Guzzo, 2 Paulo Rubia, 3 Donovan Barreira, 4 Ravi Araujo, 5 Daniel Ricão, 6 Steven Braga, 7 Dylan Nunes, 8 Mark Jackson, 9 Simon De Araújo, 10 Ricardo Levy, 11 Juan Casanova Camina, 12 Rubens Gomes, 13 Hector Hilberto.

Começaram no interchange (a reserva) e entraram ao longo da partida Heitor Fleury, Heitor Hilberto e Rodrigo Rezende.

🦘🏃‍♂️ We spoke to plenty of players from the @BrasilRugbyXIII 🇧🇷 Vs @UruguayRL 🇺🇾 @IntRL match today.

👂 Hear from Heitor who made his International Rugby League debut for Brazil 🇧🇷 today.

📺 The full vlog will go live tomorrow on the Chasing Roos @YouTube channel. Stay tuned! pic.twitter.com/wAvnlARGqi

— Chasing Roos (@chasingroos) February 28, 2021

A bright future for RL in Brazil @BrasilRugbyXIII pic.twitter.com/xHCcxkJ0L5 — Michael Carbone (@chasingroospod) February 28, 2021

60 00

Brasil (Braussies) 60 x 00 Uruguai, em Liverpool, Sydney (Austrália)

Histórico das Seleções Brasileiras de Rugby League

Data Categoria Competição Fase Sede Campo Brasil Placar vs Placar Adversário Resultado para o Brasil Observação 17/11/2017 13s Masculino Campeonato Latino Americano Semifinal Los Angeles (Chile) Cancha 7 Ríos BRASIL 08 X 54 CHILE D 18/11/2017 13s Masculino Campeonato Latino Americano Decisão de 3º lugar Los Angeles (Chile) Cancha 7 Ríos BRASIL 18 X 22 COLÔMBIA D Brasil em 4º lugar 23/11/2018 13s Masculino Copa Sul-Americana Turno único São Paulo (Brasil) Clube de Campo do Palmeiras BRASIL 54 X 12 COLÔMBIA V 25/11/2018 13s Masculino Taça Prata Sul-Americana Jogo único São Paulo (Brasil) Clube de Campo do Palmeiras BRASIL "B" 38 X 00 ARGENTINA "B" V 25/11/2018 13s Masculino M17 Amistoso São Paulo (Brasil) Clube de Campo do Palmeiras BRASIL M17 32 X 04 ARGENTINA M17 V 25/11/2018 13s Feminino Copa Sul-Americana Jogo único São Paulo (Brasil) Clube de Campo do Palmeiras BRASIL 48 X 00 ARGENTINA V Brasil campeão! 25/11/2018 13s Masculino Taça Sul-Americana Feminina 2º jogo São Paulo (Brasil) Clube de Campo do Palmeiras BRASIL 22 X 20 ARGENTINA V Brasil campeão! 07/09/2019 9s Masculino Latin 9s 1ª fase Liverpool (Austrália) Hillier Oval BRAUSSIES 14 X 04 PERU V 07/09/2019 9s Masculino Latin 9s 1ª fase Liverpool (Austrália) Hillier Oval BRAUSSIES 04 X 10 URUGUAI D 07/09/2019 9s Masculino Latin 9s Semifinal Liverpool (Austrália) Hillier Oval BRAUSSIES 08 X 14 EL SALVADOR D 07/09/2019 9s Masculino Latin 9s Decisão de 3º lugar Liverpool (Austrália) Hillier Oval BRAUSSIES 28 X 14 URUGUAI V Braussies em 3º lugar 22/02/2020 13s Masculino Amistoso Liverpool (Austrália) Hillier Oval BRAUSSIES 30 X 14 PERU V 28/02/2021 13s Masculino Amistoso Liverpool (Austrália) Hillier Oval BRAUSSIES 60 X 00 URUGUAI V

O que é o Rugby League

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union quem reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França.

As entidades que organizam o Rugby League no mundo não têm ligações com as entidades do Rugby Union. A federação internacional do League é a International Rugby League (IRL) – Federação Internacional de Rugby League. No Brasil, a entidade que organiza o League é a CBRL – Confederação Brasileira de Rugby League.

Quais as principais diferenças do League para o Union?