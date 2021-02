Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Quem diria que após um 2020 péssimo Gales seria o líder invicto do Six Nations após três rodadas? Neste sábado, o Dragão finalmente cuspiu fogo ardente e fez seu melhor jogo desde o Mundial 2019, vencendo com ponto bônus a Inglaterra por impactantes 40 x 24. O triunfo garantiu a Gales a posse da Triple Crown (a Tríplice Coroa, troféu dado ao vencedor dos jogos entre Gales, Inglaterra, Irlanda e Escócia).



Já os ingleses só tiveram a lamentar um jogo abaixo do esperado, no qual sofreram com muitos penais cedidos e foram dominados no breakdown, entregando o dobro de turnovers ao rival. A nova derrota praticamente tirou as chances do time do técnico Eddie Jones de conquistar o Six Nations pelo segundo ano seguido.

O jogo começou com Dan Biggar e Owen Farrell trocando penais e o primeiro try saiu aos 16′, quando Gales finalmente mostrou a magia de outros tempos. Biggar viu a defesa inglesa desarrumada e cobrou penal com chute cruzado para Josh Adams finalizar.

Aos 20′, Farrell reduziu a diferença com penal para os ingleses, mas, aos 30′, Gales chegou ao segundo try em lance controverso, que teve Adams chutando para Rees-Zammit, que não conseguiu controlá-la, deixando dúvidas sobre um possível knock-on. A bola sobrou para Liam Williams finalizar no in-goal e o try foi validado.

- Continua depois da publicidade -

A Inglaterra terminou o jogo com mais metros corridos do que Gales e isso ficou claro na reta final do primeiro tempo, quando Anthony Watson marcou o try que dava esperanças ao torcedor da Rosa, após boa ação de Jamie George. Farrell ainda chutou penal certeiro antes da pausa para reduzir o placar para Gales 17 x 14.

No entanto, os galeses começaram o segundo tempo novamente sendo eficientes. Aos 48′, o scrum-half Kieran Hardy provou que merece a vaga no time titular ao bater penal rapidamente para pegar desarrumada a defesa inglesa e fazer o terceiro try vermelho.

Ainda com vantagem territorial, a Inglaterra voltou a reduzir a diferença com penal de Farrell aos 53′ e, aos 63′, foi a vez do scrum-half Ben Youngs dar o troco e empatar o jogo com try ao seu melhor estilo, aplicando lindo dummy na defesa galesa ao tirar a bola de ruck, após boa ação da linha inglesa.

Apesar da reação da Rosa, o fim de jogo foi do Dragão, com a Inglaterra pecando ao ceder 3 penais fatais em sequência para Callum Sheedy converter 9 pontos decisivos para Gales. E, com o jogo já ganho, Gales ainda soube capitalizar no fim do jogo e marcar o try do precioso ponto bônus, aos 79′, com Cory Hill atropelando como primeiro recebedor. 40 x 24 e fim de papo em Cardiff.

Não haverá rodada do Six Nations no próximo fim de semana. Gales receberá no dia 13 de março a Itália, ao passo que a Inglaterra visitará no mesmo dia a França.

40 24

Gales 40 x 24 Inglaterra, em Cardiff

Árbitro: Pascal Gaüzère (França)

Gales

Tries: Adams, Williams, Hardy e Hill

Conversões: Biggar (2) e Sheedy (2)

Penais: Sheedy (3) e Biggar (1)

15 Liam Williams, 14 Louis Rees-Zammit, 13 George North, 12 Jonathan Davies, 11 Josh Adams, 10 Dan Biggar, 9 Kieran Hardy, 8 Taulupe Faletau, 7 Justin Tipuric, 6 Josh Navidi, 5 Alun Wyn Jones (c), 4 Adam Beard, 3 Tomas Francis, 2 Ken Owens, 1 Wyn Jones;

Suplentes: 16 Elliot Dee, 17 Rhodri Jones, 18 Leon Brown, 19 Cory Hill, 20 James Botham, 21 Gareth Davies, 22 Callum Sheedy, 23 Uilisi Halaholo;

Inglaterra

Tries: Watson e Youngs

Conversões: Farrell (1)

Penais: Farrell (4)

15 Elliot Daly, 14 Anthony Watson, 13 Henry Slade, 12 Owen Farrell, 11 Jonny May, 10 George Ford, 9 Ben Youngs, 8 Billy Vunipola, 7 Tom Curry, 6 Mark Wilson, 5 Jonny Hill, 4 Maro Itoje, 3 Kyle Sinckler, 2 Jamie George, 1 Mako Vunipola;

Suplentes: 16 Luke Cowan-Dickie, 17 Ellis Genge, 18 Will Stuart, 19 Charlie Ewels, 20 George Martin, 21 Ben Earl, 22 Dan Robson, 23 Max Malins;

Seleção Jogos Pontos Gales 3 14 França 2 9 Irlanda 3 7 Inglaterra 3 6 Escócia 2 5 Itália 3 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;