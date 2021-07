Tempo de leitura: 2 minutos

Não houve maiores surpresas. O Brasil não resistiu ao Canadá na estreia do rugby sevens feminino nos Jogos Olímpicos de Tóquio. As Yaras fizeram um excelente primeiro tempo, com o Brasil provando uma clara evolução defensiva, sendo capaz de jogar de igual para igual como as canadenses, medalhistas de bronze no Rio 2016 e famosas pela fisicalidade. No entanto, a segunda etapa foi de crescimento do jogo canadense, com as norte-americanas triunfando por 33 x 00.

O segundo jogo das Yaras será às 05h00 contra a França.

- Continua depois da publicidade -

1ª RODADA

00 33

🇧🇷Brasil 00 x 33 Canadá🇨🇦

O Brasil começou muito sólido o duelo, com uma defesa consistente. Logo no começo, Bianca recebeu cartão amarelo ao puxar o cabelo de Charity Williams em tackle, mas as Yaras resistiram bem com uma atleta a menos. No entanto, com mais posse de bola, o Canadá acabou por se impor com Williams correndo para o primeiro try do duelo antes da pausa.

Após o forte começo, o Brasil não conseguiu mais resistir ao volume de jogo canadense no segundo tempo. Wardley, Paquin, Landry e Wardley de novo marcaram os tries que garantiram o 33 x 00 para o time vermelho.

🇧🇷Brasil

Mariana Nicolau, Luiza Gonzalez da Costa, Rafaela Zanellato, Leila Cássia Silva, Thalia Costa, Isadora Cerullo, Aline Furtado, Mariana Fioravanti, Haline Scatrut, Raquel Kochhann (c), Bianca Silva, Thalita Costa;

Lista de espera: Eshyllen Coimbra e Gabriela Lima;

🇨🇦Canadá

Elissa Alarie, Olivia Apps, Britt Benn, Pamphinette Buisa, Bianca Farella, Julia Greenshields, Ghislaine Landry, Kaili Lukan, Kayla Moleschi, Breanne Nicholas, Karen Paquin, Keyara Wardley, Charity Williams;

Tabela

País Jogos Pontos Grupo A Nova Zelândia 0 0 Comitê Olímpico Russo* 0 0 Grã-Bretanha 0 0 Quênia 0 0 Grupo B Canadá 1 3 França 1 3 Fiji 1 1 Brasil 1 0 Grupo C Austrália 1 3 Estados Unidos 1 3 China 1 1 Japão 1 0 Veja a tabela

*Rússia não pode usar seu nome e bandeira por conta de punição;

Dia (BR) Hora (BR) Time vs Time Grupo/Fase Transmissão 28/07/21* 21:00 FRANÇA 12 X 05 FIJI Grupo B SporTV 4 28/07/21* 21:30 BRASIL 00 X 33 CANADÁ Grupo B SporTV 4 / BandSports 28/07/21* 22:00 ESTADOS UNIDOS 28 X 14 CHINA Grupo A SporTV 4 / BandSports 28/07/21* 22:30 AUSTRÁLIA 48 X 00 JAPÃO Grupo A SporTV 4 28/07/21* 23:00 ATLETAS DA RÚSSIA X GRÃ-BRETANHA Grupo C Globoplay - Rugby 28/07/21* 23:30 NOVA ZELÂNDIA X QUÊNIA Grupo C Globoplay - Rugby 29/07/21 04:30 CANADÁ X FIJI Grupo B SporTV 2 29/07/21 05:00 BRASIL X FRANÇA Grupo B SporTV 2 / BandSports 29/07/21 05:30 AUSTRÁLIA X CHINA Grupo A Globoplay - Rugby 29/07/21 06:00 ESTADOS UNIDOS X JAPÃO Grupo A Globoplay - Rugby 29/07/21 06:30 NOVA ZELÂNDIA X GRÃ-BRETANHA Grupo C SporTV 4 29/07/21 07:00 ATLETAS DA RÚSSIA X QUÊNIA Grupo C SporTV 4 29/07/21** 21:00 BRASIL X FIJI Grupo B SporTV 2 / BandSports 29/07/21** 21:30 CANADÁ X FRANÇA Grupo B SporTV 2 29/07/21** 22:00 CHINA X JAPÃO Grupo A Globoplay - Rugby 29/07/21** 22:30 AUSTRÁLIA X ESTADOS UNIDOS Grupo A Globoplay - Rugby 29/07/21** 23:00 GRÃ-BRETANHA X QUÊNIA Grupo C Globoplay - Rugby 29/07/21** 23:30 NOVA ZELÂNDIA X ATLETAS DA RÚSSIA Grupo C Globoplay - Rugby 30/07/21 04:30 Pior 3º X Pior 4º Semifinal 9º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21 05:00 Melhor 4º X 2º melhor 4º Semifinal 9º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21 05:30 1º A X 2º melhor 3º Quartas de final SporTV 4 30/07/21 06:00 2º B X 2º C Quartas de final SporTV 4 30/07/21 06:30 1º C X 2º A Quartas de final SporTV 4 30/07/21 07:00 1º B X Melhor 3º Quartas de final SporTV 4 30/07/21*** 21:00 X Disputa de 11º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21*** 21:00 X Disputa de 9º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21*** 21:00 X Semifinal 5º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21*** 21:00 X Semifinal 5º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21*** 21:30 X Semifinal Ouro SporTV 2 30/07/21*** 21:30 X Semifinal Ouro SporTV 2 31/07/21 04:30 X Disputa de 7º lugar Globoplay - Rugby 31/07/21 05:00 X Disputa de 5º lugar Globoplay - Rugby 31/07/21 05:30 X Medalha de Bronze SporTV 4 31/07/21 06:00 X Medalha de Ouro SporTV 4

*Dia 29 no Japão

**Dia 30 no Japão

***Dia 31 no Japão