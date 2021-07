Tempo de leitura: 9 minutos

Quarta-feira será de largada para o torneio feminino de rugby sevens dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O Brasil irá a campo e com transmissão do SporTV 4 e 2.

As Yaras – a seleção brasileira – caíram em grupo difícil, que tem França, Canadá e Fiji. Apenas as 2 primeiras colocadas de cada grupo e as 2 melhores 3ªs colocadas do geral avançarão às quartas de final, o que obriga o Brasil a pelo menos ter uma vitória e um saldo de pontos favorável.

Amanhã tem Brasil em campo em #Tokyo7s no #Rugby 7s feminino. 21h30, 🇧🇷Brasil vs Canadá🇨🇦. Quem ganha? — Portal do Rugby (@portaldorugby) July 27, 2021



CLIQUE AQUI PARA SABER TUDO SOBRE O TORNEIO

- Continua depois da publicidade -

Na sequência, 05h00 da manhã de quinta, tem 🇧🇷Brasil vs França🇫🇷! Quem ganha?#Rugby 7s Feminino de #Tokyo2020 — Portal do Rugby (@portaldorugby) July 27, 2021



Abaixo, o que esperar de cada partida das duas primeiras rodadas. Os históricos são apenas de reconhecidos pelo World Rugby.

1ª RODADA

Quarta, 28/07

21h00 – 🇫🇷França x Fiji🇫🇯 – SporTV 4 AO VIVO

Histórico: 17 jogos, 9 vitórias da França e 8 vitórias de Fiji. Último jogo: França 29 x 00 Fiji, em 2019;

O que esperar?: A França não perde desde 2017 para Fiji, tendo triunfado nos últimos 5 encontros. O jogo de abertura tem favoritismo francês, uma vez que as Bleues vivem momento de ascensão e contam com um elenco verdadeiramente completo, com jogadoras físicas de qualidade associadas às habituais atletas velozes e habilidosas. Porém, todo cuidado é pouco para a França, pois Fiji é um time de altos e baixos – e seus altos, por vezes, são realmente altos, pois as fijianas são capazes sim de vencerem potências, quando estão em dia perfeito;

21h30 – 🇧🇷Brasil x Canadá🇨🇦 – SporTV 4 AO VIVO

Histórico: 20 jogos, 19 vitórias do Canadá e 1 empate. Último jogo: Canadá 33 x 10 Brasil, em 2020;

O que esperar?: A estreia do Brasil é contra seu adversário mais temido: o Canadá. É notório que o jogo brasileiro raramente encaixa contra as canadenses e as Yaras jamais venceram as norte-americanas, que sempre se valeram de superioridade no jogo físico contra as brasileiras. No entanto, em 2013, o Brasil arrancou um famoso empate contra o Canadá e agora com elenco renovado e com um treinador – Will Broderick – famoso pelo foco nos aspectos defensivos, as Yaras voltaram a sonhar com uma performance competitiva diante das canadenses. Sem ilusões, o Canadá é amplo favorito, mas o que valerá muito é mais o desempenho brasileiro do que o resultado em si;

22h00 – 🇺🇸Estados Unidos x China🇨🇳 – SporTV 4 AO VIVO

Histórico: 13 jogos, 12 vitórias dos Estados Unidos e 1 vitória da China. Último jogo: Estados Unidos 36 x 05 China, em 2019;

O que esperar?: A China teve uma preparação que deixou a desejar por conta da pandemia e isso significa que dificilmente as chinesas surpreenderão os EUA. As estadunidenses fizeram uma temporada forte em 2019, mas caíram um pouco de produção em 2020-21 e isso significa que uma vitória convincente contra as chinesas é essencial;

22h30 – 🇦🇺Austrália x Japão🇯🇵 – SporTV 4 AO VIVO

Histórico: 10 jogos, 8 vitórias da Austrália e 2 vitórias do Japão. Último jogo: Austrália 27 x 00 Japão, em 2017;

O que esperar?: A pandemia prejudicou demais a preparação do Japão, que esperava poder realizar torneios do Circuito Mundial como convidado. Sem eles, as japonesas chegam ao duelo com as medalhistas de ouro de 2016 sem a preparação com a intensidade necessária. As australianas são amplas favoritas;

23h00 –🪆Comitê Olímpico Russo x Grã-Bretanha🇬🇧 – SporTV Rugby – Globoplay AO VIVO

Histórico: nunca se enfrentaram;

O que esperar?: O jogo mais equilibrado da primeira rodada. Russas e britânicas jamais se enfrentaram, mas é fato que a seleção da Grã-Bretanha é majoritariamente composta por inglesas. Inglaterra e Rússia têm farto histórico de confrontos e as russas venceram 6 dos últimos 10 duelos. No entanto, foram as britânicas que levaram a melhor no Pré Olímpico. Em 2016, a Inglaterra também fazia temporada fraca, mas cresceu nos Jogos Olímpicos, e um novo crescimento da equipe para o torneio é esperado. Será um jogo muito físico e decidido nos detalhes;

23h30 – 🇳🇿Nova Zelândia x Quênia🇰🇪 – SporTV Rugby – Globoplay AO VIVO

Histórico: 3 jogos e 3 vitórias da Nova Zelândia. Último jogo: Nova Zelândia 34 x 07 Quênia, em 2018;

O que esperar?: O jogo mais desigual da primeira rodada potencialmente. Só um desastre tira a vitória da Nova Zelândia, super favorita à medalha de ouro;

2ª RODADA

Quinta, 29/07

04h30 – 🇨🇦Canadá x Fiji🇫🇯 – SporTV 2 AO VIVO

Histórico: 17 jogos, 15 vitórias do Canadá e 2 vitórias de Fiji. Último jogo: Canadá 20 x 14 Fiji, em 2020;

O que esperar?: A última vitória de Fiji sobre o Canadá foi em 2016 e desde então o domínio vem sendo das canadenses, sempre dominantes fisicamente. Porém, em 2021, o Canadá viveu uma crise interna e seu treinador, John Tait, que comandava há anos o time e vinha colecionando grandes resultados, foi pressionado a se demitir. Isso coloca dúvidas sobre a real força do Canadá para o torneio e contra Fiji as Canucks serão postas à prova, sobretudo na capacidade defensiva;

05h00 – 🇧🇷Brasil x França🇫🇷 – SporTV 2 AO VIVO

Histórico: 14 jogos, 13 vitórias da França e 1 vitória do Brasil. Último jogo: Brasil 00 x 45 França, em 2019;

O que esperar?: Foi-se o tempo que Brasil e França eram times de níveis iguais. Em 2013, o Brasil conquistou vitória sobre a França, em Dubai, mas desde então as francesas só evoluíram e passaram a militar no Top 5 do mundo. Nos últimos anos, a diferença cresceu entre os dois times, mas a preparação brasileira para 2021 foi forte e incluiu uma promissora vitória por 19 x 14 sobre o time “B” da França, em Dubai. É claro que o elenco principal das Bleus é muito mais forte e amplo favorito contra as Yaras, mas o que se viu em Dubai neste ano foi um time brasileiro sendo capaz de equilibrar seu jogo de contato com as francesas. A evolução defensiva do Brasil sob o comando de Will permite às Yaras sonharem com um jogo mais parelho, o que seria crucial na luta por vagas nas quartas de final. Mesmo que o Brasil seja derrotado no primeiro dia por Canadá e França, o essencial é não sair de campo com um saldo de pontos muito negativo. Isso permitira ao Brasil sonhar com vitória sobre Fiji e classificação;

05h30 – 🇦🇺Austrália x China🇨🇳 – SporTV Rugby – Globoplay AO VIVO

Histórico: 13 jogos, 12 vitórias da Austrália e 1 vitória da China. Último jogo: Austrália 47 x 00 China, em 2019;

O que esperar?: A Austrália tem amplo favoritismo contra a China e é muito improvável uma zebra na partida;

06h00 – 🇺🇸Estados Unidos x Japão🇯🇵 – SporTV Rugby – Globoplay AO VIVO

Histórico: 9 jogos, 8 vitórias dos Estados Unidos e 1 vitória do Japão. Último jogo: Estados Unidos 24 x 19 Japão, em 2018;

O que esperar?: O favoritismo é todo dos Estados Unidos que, no entanto, sabem bem que todo cuidado com as japonesas é pouco, pois já tiveram dificuldades no passado. Com uma preparação mais forte e uma temporada excelente em 2019, as Águias devem voar no primeiro dia em Tóquio;

06h30 – 🇳🇿Nova Zelândia x Grã-Bretanha🇬🇧 – SporTV 4 AO VIVO

Histórico: 1 jogo e 1 vitória da Nova Zelândia, 25 x 07, na semifinal do Rio 2016;

O que esperar?: A Inglaterra não vence a Nova Zelândia desde 2016, mesmo ano que a Grã-Bretanha encarou a Nova Zelândia nos Jogos Olímpicos. Desde então, as Black Ferns neozelandesas só cresceram e as ingleses viveram muitos altos e baixos. O favoritismo é todo da Nova Zelândia, mas todo jogo contra a Inglaterra é cheio de rivalidade e as britânicas esperam dificultar as coisas para as kiwis. O resultado do jogo anterior entre Grã-Bretanha e Rússia determinará muito da estratégia britânica para a partida. Em caso de vitória contra as russas, as britânicas estarão mais soltas em campo contra as neozelandesas. Porém, em caso de derrota, a Grã-Bretanha precisará de todo modo reduzir o prejuízo do saldo de pontos e se focará muito na qualidade de sua defesa;

07h00 – 🪆Comitê Olímpico Russo x Quênia🇰🇪 – SporTV 4 AO VIVO

Histórico: 2 jogos e 2 vitórias da Rússia. Último jogo: Rússia 19 x 00 Quênia, em 2018;

O que esperar?: As russas têm o favoritismo contra o Quênia, mas o jogo pode ser mais duro do que o esperado, como prova a partida de 2018, pois as quenianas evoluíram desde então;

Tabela

País Jogos Pontos Grupo A Nova Zelândia Comitê Olímpico Russo* Grã-Bretanha Quênia Grupo B Canadá França Fiji Brasil Grupo C Austrália Estados Unidos China Japão Veja a tabela

*Rússia não pode usar seu nome e bandeira por conta de punição;

Dia (BR) Hora (BR) Time vs Time Grupo/Fase Transmissão 28/07/21* 21:00 FRANÇA X FIJI Grupo B SporTV 4 28/07/21* 21:30 BRASIL X CANADÁ Grupo B SporTV 4 28/07/21* 22:00 ESTADOS UNIDOS X CHINA Grupo A SporTV 4 28/07/21* 22:30 AUSTRÁLIA X JAPÃO Grupo A SporTV 4 28/07/21* 23:00 ATLETAS DA RÚSSIA X GRÃ-BRETANHA Grupo C Globoplay - Rugby 28/07/21* 23:30 NOVA ZELÂNDIA X QUÊNIA Grupo C Globoplay - Rugby 29/07/21 04:30 CANADÁ X FIJI Grupo B SporTV 2 29/07/21 05:00 BRASIL X FRANÇA Grupo B SporTV 2 29/07/21 05:30 AUSTRÁLIA X CHINA Grupo A Globoplay - Rugby 29/07/21 06:00 ESTADOS UNIDOS X JAPÃO Grupo A Globoplay - Rugby 29/07/21 06:30 NOVA ZELÂNDIA X GRÃ-BRETANHA Grupo C SporTV 4 29/07/21 07:00 ATLETAS DA RÚSSIA X QUÊNIA Grupo C SporTV 4 29/07/21** 21:00 BRASIL X FIJI Grupo B SporTV 2 29/07/21** 21:30 CANADÁ X FRANÇA Grupo B SporTV 2 29/07/21** 22:00 CHINA X JAPÃO Grupo A Globoplay - Rugby 29/07/21** 22:30 AUSTRÁLIA X ESTADOS UNIDOS Grupo A Globoplay - Rugby 29/07/21** 23:00 GRÃ-BRETANHA X QUÊNIA Grupo C Globoplay - Rugby 29/07/21** 23:30 NOVA ZELÂNDIA X ATLETAS DA RÚSSIA Grupo C Globoplay - Rugby 30/07/21 04:30 Pior 3º X Pior 4º Semifinal 9º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21 05:00 Melhor 4º X 2º melhor 4º Semifinal 9º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21 05:30 1º A X 2º melhor 3º Quartas de final SporTV 4 30/07/21 06:00 2º B X 2º C Quartas de final SporTV 4 30/07/21 06:30 1º C X 2º A Quartas de final SporTV 4 30/07/21 07:00 1º B X Melhor 3º Quartas de final SporTV 4 30/07/21*** 21:00 X Disputa de 11º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21*** 21:00 X Disputa de 9º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21*** 21:00 X Semifinal 5º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21*** 21:00 X Semifinal 5º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21*** 21:30 X Semifinal Ouro SporTV 2 30/07/21*** 21:30 X Semifinal Ouro SporTV 2 31/07/21 04:30 X Disputa de 7º lugar Globoplay - Rugby 31/07/21 05:00 X Disputa de 5º lugar Globoplay - Rugby 31/07/21 05:30 X Medalha de Bronze SporTV 4 31/07/21 06:00 X Medalha de Ouro SporTV 4

*Dia 29 no Japão

**Dia 30 no Japão

***Dia 31 no Japão

Atletas

🇦🇺 Austrália Shannon Parry (c), Sharni Williams (c), Faith Nathan, Dominique Du Toit, Emma Tonegato, Evania Pelite, Charlotte Caslick, Madison Ashby, Tia Hinds, Sariah Paki, Demi Hayes, Maddison Levi;

🇧🇷Brasil

Mariana Nicolau, Luiza Gonzalez da Costa, Rafaela Zanellato, Leila Cássia Silva, Thalia Costa, Isadora Cerullo, Aline Furtado, Mariana Fioravanti, Haline Scatrut, Raquel Kochhann (c), Bianca Silva, Thalita Costa;

Lista de espera: Eshyllen Coimbra e Gabriela Lima;

🇨🇦Canadá

Elissa Alarie, Olivia Apps, Britt Benn, Pamphinette Buisa, Bianca Farella, Julia Greenshields, Ghislaine Landry, Kaili Lukan, Kayla Moleschi, Breanne Nicholas, Karen Paquin, Keyara Wardley, Charity Williams;

🇨🇳China

Liu Xiaoqian, Chen Keyi, Xu Xiaoyan, Wang Wanyu, Yang Feifei, Tang Minglin, Gu Yaoyao, Yan Meiling, Yu Xiaoming, Wu Juan, Yang Min, Ruan Hongting, Yu Liping;

🇺🇸Estados Uniodos

Kayla Canett-Oca, Lauren Doyle, Cheta Emba, Abby Gustaitis (c), Nicole Heavirland, Alev Kelter, Kristi Kirshe, Ilona Maher, Jordan Matyas, Ariana Ramsey, Naya Tapper, Kristen Thomas (c);

Lista de espera: Nia Toliver, Kasey McCravey, Nana Fa’avesi;

🇫🇯Fiji

Rusila Nagasau (c), Rejieli Daveua, Sesenieli Donu, Vasiti Solikoviti, Reapi Uluinasau, Tokasa Seniyasi, Viniana Riwai, Ana Naimasi, Aloesi Nakoci, Laisana Likuceva, Roela Radiniyavuna, Lavena Cavuru;

Lista de espera: Lavenia Tinai, Ana Maria Roqica, Rejieli Uluinayau;

🇫🇷França

Coralie Bertrand, Anne-Cécile Ciofani, Caroline Drouin, Camille Grassineau, Lina Guerin, Fanny Horta, Shannon Izar, Chloé Jacquet, Carla Neisen, Séraphine Okemba, Chloé Pelle, Jade Ulutule, Joanna Grisez, Nassira Konde, Yolaine Yengo;

🇬🇧Grã-Bretanha

Holly Aitchison🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Abbie Brown🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Abi Burton🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Deborah Fleming🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Natasha Hunt🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Megan Jones🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Jasmine Joyce🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, Alex Matthews🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Celia Quansah🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Helena Rowland🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Hannah Smith🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, Emma Uren🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿;

Lista de espera: Lisa Thomson🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿;

🇯🇵Japão

Mei Ohtani, Marin Kajiki, Mifuyu Koide, Mayu Shimizu (c), Miyu Shirako, Honoka Tsutsumi, Hana Nagata, Bativakalolo Raichelmiyo (c), Wakaba Hara, Yume Hirano, Haruka Hirotsu, Rinka Matsuda;

🇰🇪Quênia

Philadelphia Olando (c),Sheila Chajira, Stellah Wafula, Christabel Lindo, Leah Wambui, Judith Auma, Vivian Akumu, Sarah Oluche, Grace Adhiambo, Cynthia Atieno, Janet Okello, Sinaida Aura, Diana Awino;

🇳🇿Nova Zelândia

Portia Woodman, Sarah Hirini (c), Ruby Tui, Tyla Nathan Wong, Theresa Fitzpatrick, Stacey Fluhler, Michaela Blyde, Alena Saili, Risaleaana Pouri-Lane, Kelly Brazier, Gayle Broughton, Shiray Kaka;

🪆Comitê Olímpico Russo



Daria Noritsina, Mariya Pogrebnyak, Daria Shestakova, Alena Tiron, Baizat Khamidova, Iana Danilova, Kristina Seredina, Marina Kukina, Daria Lushina, Elena Zdrokova, Nadezhda Sozonova, Anna Baranchuk;