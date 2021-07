Tempo de leitura: 1 minuto

Está confirmado: no próximo dia 23 de outubro, Washington, capital dos Estados Unidos, receberá All Blacks e Eagles!

Será a segunda vez que a seleção da Nova Zelândia fará amistosos contra a seleção principal dos Estados Unidos em solo americano neste século – a primeira desde o duelo de 2014 em Chicago, vencido pelos All Blacks por 74 x 06. O único outro amistoso havia sido em 1913.

O jogo será no FedEx Field, com capacidade para 82 mil torcedores, e valerá uma taça: a 1874 Cup, em alusão à data do primeiro jogo universitário no país, entre Harvard e a universidade canadense de McGill.

No sábado seguinte, dia 30, será a vez de Las Vegas será o palco para o duelo entre Estados Unidos e Irlanda. A última visita da Irlanda à seleção dos Estados Unidos foi em 2017, quando os verdes venceram em Nova Iorque por 55 x 19.

Na sequência, os All Blacks irão à Europa, onde encararão Gales no dia 30 de outubro, a Itália no dia 6 de novembro, a Irlanda no dia 13 e a França no dia 20.