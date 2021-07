Tempo de leitura: 5 minutos

Depois dos Springboks anunciarem seu XV titular para o jogo decisivo de sábado, foi a vez nesta quarta-feira dos British and Irish Lions saberem quem irá a campo. Se os Lions vencerem, o título da série será deles.

O técnico Warren Gatland efetuou apenas 3 trocas no XV titular com relação à vitória anterior. Chris Harris retoma a camisa 13, deixando Elliot Daly no banco, ao passo que Conor Murray será o scrum-half titular no lugar de Ali Price, com Gatland apostando na experiência para a camisa 9. Já no pack a novidade é o Mako Vunipola com a camisa 1, deixando Sutherland no banco.

Na reserva, o galês Faletau ganhou o lugar do escocês Hamish Watson como opção para a terceira linha, ao passo que Daly tirou Liam Williams do banco.

O jogo será exibido pela ESPN.

31/07 – 13h00* – 🇿🇦África do Sul x British and Irish Lions🇬🇧🇮🇪, na Cidade do Cabo – ESPN AO VIVO

*Hora de Brasília

Árbitro: Ben O’Keefe 🇳🇿 🇬🇧🇮🇪British and Irish Lions: 15 Stuart Hogg 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 , 14 Anthony Watson 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 , 13 Chris Harris 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 , 12 Robbie Henshaw ☘️ , 11 Duhan van der Merwe 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 , 10 Dan Biggar 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 , 9 Conor Murray ☘️ , 8 Jack Conan ☘️ , 7 Tom Curry 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 , 6 Courtney Lawes 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 , 5 Alun Wyn Jones 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (c), 4 Maro Itoje 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 , 3 Tadhg Furlong ☘️ , 2 Luke Cowan-Dickie 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 , 1 Mako Vunipola 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ; Suplentes: 16 Ken Owens🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, 17 Rory Sutherland🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, 18 Kyle Sinckler🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 19 Tadhg Beirne☘️, 20 Taulupe Faletau🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, 21 Ali Price🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, 22 Owen Farrell🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 23 Elliot Daly🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿;