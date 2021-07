Tempo de leitura: 2 minutos

Fiji é ouro de novo nos Jogos Olímpicos! A dinastia fijiana se consolidou do melhor jeito, com uma vitória sobre a rival Nova Zelândia, naquele que é o maior clássico do rugby sevens masculino mundial. Os All Blacks conquistaram sua primeira medalha olímpica, mas não foi a desejada, criando já um pequeno tabu para o time que é o maior campeão mundial.

A vitória por 27 x 12 coroou o time mais espetacular no Japão, que controlou a grande final do começo ao fim. O capitão Jerry Tuwai se tornou o único homem bicampeão olímpico no rugby e Fiji conquistou a segunda medalha da história do país em Jogos Olímpicos.

DISPUTA DO OURO

🇳🇿Nova Zelândia 12 x 27 Fiji🇫🇯

Fiji liderou o placar do começo ao fim na grande final. Em roubada de bola, Derenalagi marcou o primeiro try fijiano na partida, ao passo que o segundo try veio com erro neozelandês no in-goal, com a bola sobrando para Maqala cravar. Scott Curry respondeu logo com o try dos All Blacks, mantendo o placar em aberto. Fiji seguiu irresistível e o try de Wainiqolo, disparando imparável na ponta, jogou a pressão contra a Nova Zelândia. Os All Blacks responderam com try de Molia, levando o duelo ao intervalo em 19 x 12.

O jogo ganhou em drama no segundo tempo e foi apenas na reta final que Fiji puniu os erros e penais neozelandeses e capitalizou sobre seu domínio de posse de bola e território com Tuivuaka recebendo na ponta para um try crucial. Os kiwis sentiram o golpe e não conseguiu a posse da bola nos momentos derradeiros, cedendo o penal final para Nacuqu chutar e assegurar o ouro fijiano. 27 x 12.

Atletas

🇫🇯Fiji

Kalione Nasoko, Josua Vakurinabili, Meli Derenalagi, Iosefo Masi, Asaeli Tuivuaka, Semi Radradra, Vilimoni Botitu, Waisea Nacuqu, Napolioni Bolaca, Jiuta Wainiqolo, Aminiasi Tuimaba, Jerry Tuwai (c);

🇳🇿Nova Zelândia

Tim Mikkelson (c), Scott Curry (c), Dylan Collier, Tone Ng Shiu, Sam Dickson, Andrew Knewstubb, Ngarohi McGarvey-Black, Sione Molia, Kurt Baker, Joe Webber, Etene Nanai-Seturo, Regan Ware;

Tabelas

Dia (BR) Hora (BR) Time vs Time Grupo/Fase Transmissão 25/07/21* 21:00 FIJI 24 X 19 JAPÃO Grupo B Globoplay - Rugby 25/07/21* 21:30 GRÃ-BRETANHA 24 X 00 CANADÁ Grupo B Globoplay - Rugby 25/07/21* 22:00 NOVA ZELÂNDIA 50 X 05 COREIA DO SUL Grupo A Globoplay - Rugby 25/07/21* 22:30 AUSTRÁLIA 19 X 29 ARGENTINA Grupo A Globoplay - Rugby 25/07/21* 23:00 ÁFRICA DO SUL 33 X 14 IRLANDA Grupo C Globoplay - Rugby 25/07/21* 23:30 ESTADOS UNIDOS 19 X 14 QUÊNIA Grupo C Globoplay - Rugby 26/07/21 04:30 GRÃ-BRETANHA 34 X 00 JAPÃO Grupo B Globoplay - Rugby 26/07/21 05:00 FIJI 28 X 14 CANADÁ Grupo B Globoplay - Rugby 26/07/21 05:30 NOVA ZELÂNDIA 35 X 14 ARGENTINA Grupo A Globoplay - Rugby 26/07/21 06:00 AUSTRÁLIA 42 X 05 COREIA DO SUL Grupo A Globoplay - Rugby 26/07/21 06:30 ESTADOS UNIDOS 19 X 17 IRLANDA Grupo C Globoplay - Rugby 26/07/21 07:00 ÁFRICA DO SUL 14 X 05 QUÊNIA Grupo C Globoplay - Rugby 26/07/21** 21:00 CANADÁ 36 X 12 JAPÃO Grupo B Globoplay - Rugby 26/07/21** 21:30 FIJI 33 X 07 GRÃ-BRETANHA Grupo B Globoplay - Rugby 26/07/21** 22:00 ARGENTINA 56 X 00 COREIA DO SUL Grupo A Globoplay - Rugby 26/07/21** 22:30 NOVA ZELÂNDIA 14 X 12 AUSTRÁLIA Grupo A Globoplay - Rugby 26/07/21** 23:00 QUÊNIA 07 X 12 IRLANDA Grupo C Globoplay - Rugby 26/07/21** 23:30 ÁFRICA DO SUL 17 X 12 ESTADOS UNIDOS Grupo C Globoplay - Rugby 27/07/21 04:30 IRLANDA 31 X 00 COREIA DO SUL Semifinal 9º lugar Globoplay - Rugby 27/07/21 05:00 QUÊNIA 21 X 07 JAPÃO Semifinal 9º lugar Globoplay - Rugby 27/07/21 05:30 NOVA ZELÂNDIA 21 X 10 CANADÁ Quartas de final Globoplay - Rugby 27/07/21 06:00 GRÃ-BRETANHA 26 X 21 ESTADOS UNIDOS Quartas de final Globoplay - Rugby 27/07/21 06:30 ÁFRICA DO SUL 14 X 19 ARGENTINA Quartas de final SporTV 2 27/07/21 07:00 FIJI 19 X 00 AUSTRÁLIA Quartas de final SporTV 2 27/07/21*** 21:00 JAPÃO 31 X 19 COREIA DO SUL Disputa de 11º lugar Globoplay - Rugby 27/07/21*** 21:30 QUÊNIA 22 X 00 IRLANDA Disputa de 9º lugar Globoplay - Rugby 27/07/21*** 22:00 CANADÁ 14 X 21 ESTADOS UNIDOS Semifinal 5º lugar Globoplay - Rugby 27/07/21*** 22:30 ÁFRICA DO SUL 22 X 19 AUSTRÁLIA Semifinal 5º lugar Globoplay - Rugby 27/07/21*** 23:00 NOVA ZELÂNDIA 29 X 07 GRÃ-BRETANHA Semifinal Ouro Globoplay - Rugby 27/07/21*** 23:30 ARGENTINA 14 X 26 FIJI Semifinal Ouro Globoplay - Rugby 28/07/21 04:30 CANADÁ 07 X 26 AUSTRÁLIA Disputa de 7º lugar Globoplay - Rugby 28/07/21 05:00 ESTADOS UNIDOS 07 X 28 ÁFRICA DO SUL Disputa de 5º lugar Globoplay - Rugby 28/07/21 05:30 GRÃ-BRETANHA 12 X 17 ARGENTINA Medalha de Bronze Globoplay - Rugby 28/07/21 06:00 NOVA ZELÂNDIA 12 X 27 FIJI Medalha de Ouro SporTV 4

*Dia 26 no Japão

**Dia 27 no Japão

***Dia 28 no Japão

História dos Rugby nos Jogos Olímpicos

Ano Sede Ouro Prata Bronze XV - Masculino 1900 Paris França Alemanha* Grã-Bretanha* 1908 Londres Australásia (Austrália) Grã-Bretanha - 1920 Antuérpia Estados Unidos França - 1924 Paris Estados Unidos França Romênia Sevens - Masculino 2016 Rio de Janeiro Fiji Grã-Bretanha África do Sul 2020 Tóquio - - - - - - Sevens - Feminino 2016 Rio de Janeiro Austrália Nova Zelândia Canadá 2020 Tóquio - - - 2024 Paris - - -

*Alemanha e Grã-Bretanha dividiram o segundo lugar em 1900. Na época ainda não existia medalha de prata.