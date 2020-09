Tempo de leitura: 1 minuto

O Brasil, pela primeira vez na história, estará no Conselho do World Rugby, órgão máximo do nosso esporte no mundo. Marjorie Enya, atual representante de atletas no Conselho da Confederação Brasileira de Rugby, foi nomeada pela Sudamérica Rugby para o Conselho do World Rugby, ocupando uma das duas cadeiras da entidade, ao lado do presidente da entidade sul-americana, o uruguaio Sebastian Piñeyrúa.

Marjorie Enya começou no rugby universitário (FFLCH), e teve breve passagem como jogadora pelo SPAC. Foi coordenadora de rugby feminino na Federação Paulista, manager da seleção brasileira feminina e services project manager do torneio de rugby sevens do Rio 2016 e da Rugby World Cup 7s, além de bolsista do World Rugby no programa pioneiro de bolsas para “Liderança no Rugby”, voltado a mulheres. Mais recentemente, liderou a organização do World Rugby U20 Trophy, realizado em São José ano passado. Fora de campo, figurou na campanha “Livres e Iguais”, iniciativa da ONU de combate à homofobia.



O Conselho do World Rugby conta com 52 cadeiras, sendo:

- Continua depois da publicidade -

3 cadeiras para: Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda, Itália, França, Nova Zelândia, Austrália, África do Sul e Argentina;

2 cadeiras para Japão, Sudamérica Rugby (América do Sul), Rugby Americas North (América do Norte), Rugby Africa (África), Asia Rugby (Ásia), Oceania Rugby (Oceania) e Rugby Europe (Europa);

1 para: Canadá, Estados Unidos, Uruguai, Geórgia, Romênia, Fiji e Samoa, além do presidente do World Rugby;

As entidades com 2 ou mais cadeiras devem ter ao menos 1 mulher nomeada.