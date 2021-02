Tempo de leitura: 1 minuto

Brasileiro de nascimento, o advogado Marcello D’Orey, antigo jogador da seleção de Portugal, com 59 internacionalizações, é um dos 30 membros do Painel Arbitral da World Rugby.

Nesta semana, D’Orey foi designado, pela primeira vez, árbitro-presidente do Colégio Arbitral de Disciplina para o jogo entre Itália e França, da primeira rodada do Six Nations, no dia 6 de fevereiro. Trata-se do órgão responsável pelo julgamentos de atletas envolvidos em lances de jogo desleal, atribuindo-lhes punições.

A nomeação foi celebrada pela Federação Portuguesa de Rugby.

Nascido no Rio de Janeiro, D’Orey já foi entrevistado pelo programa Mesa Oval, em parceria com o Portal do Rugby. Ouça para conhecer este personagem, que foi o primeiro brasileiro a disputar uma Copa do Mundo, quando entrou em campo por Portugal em 2007.