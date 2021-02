Tempo de leitura: 1 minuto

A SANZAAR, entidade que rege os torneios envolvendo Argentina, África do Sul, Austrália e Nova Zelândia, é agora presidida por Marcelo Rodríguez, atual presidente da União Argentina de Rugby.

Atualmente, a principal competição que a SANZAAR organiza é o Rugby Championship. Com a saída da África do Sul, o Super Rugby se desfez e os Jaguares argentinos ficaram sem a liga que disputavam. Agora, caberá a Rodríguez liderar a reconstrução do cenário do Hemisfério Sul. A questão que fica é se com um argentino no comando a SANZAAR voltará a contar com uma competição que possa ter participação dos Jaguares.

🎙Marcelo Rodríguez, presidente de la Unión Argentina de Rugby, expresó sus primeras sensaciones. #LaUniónDeTodos #Rugby pic.twitter.com/UaClxvg80P — Unión Argentina de Rugby (@unionargentina) January 28, 2021