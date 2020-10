Tempo de leitura: 3 minutos

A Challenge Cup tem campeão inédito e invicto: o Bristol Bears! O clube inglês se sagrou campeão da segunda competição europeia de clubes nesta sexta ao bater na França o Toulon por 32 x 19, frustrando o clube milionário da França, que busca seu primeiro título desde a Heineken Champions Cup de 2015. O título dos Bears condecorou o trabalho do técnico neozelandês Pat Lam, que assumiu o comando do Bristol três anos atrás ainda na segunda divisão inglesa. Lam volta aos holofotes após ter chocado o mundo ao conduzir o pequeno Connacht, da Irlanda, ao título inédito do PRO14 em 2016.

A partida em Aix-en-Provence, a 80 km de Toulon, teve direito a público (limitado a 1mil torcedores) e, mesmo assim, o Toulon não acabou com sua seca de títulos. O torcedor da casa, aliás, começou levando verdadeiro susto com o Bristol marcando o primeiro try em 17 segundos, batendo recorde europeu de try mais rápido. O fijiano Radradra arrancou do fundo e Randall finalizou o primeiro try do duelo.

Logo aos 4′ Callum Sheedy já ampliou o placar com penal, 10 x 00, mas o Toulon soube reagir. Controlando o restante do segundo tempo, o clube estrelado da Provença (de Parisse, Etzebeth, Ollivon, Toeava, Serin & cia) respondeu com try aos 11′ do neozelandês Bryce Heem, após erro de mãos do Bristol. Os Bears tentaram a resposta imediata com try de maul, que acabou anulado pela perda de controle da bola. Outro try inglês foi anulado aos 26′, quando o segunda linha Joe Joyce cruzou o in-goal na ponta pós receber passe para a frente de Radradra. Com mais 3 penais certeiros de Carbonel, o Toulon fez jus à maior posse de bola e levou o duelo ao intervalo em vantagem de 16 x 10.

No segundo tempo, o controle territorial foi do Bristol. Após Sheedy e Carbonel trocarem penais, o abertura inglês começou a fazer a diferença punindo a indisciplina francesa com outros 2 penais e, aos 60′, veio o golpe fatal a favor dos Bears. Em linda corrida, com direito a goose step matador, o fullback Max Mallins achou o espaço para o try decisivo do jogo para o Bristol.

O Toulon ainda chegou a pressionar e flertar com o empate quando Ollivon foi tacleado a centímetros do in-goal, mas a defesa inglesa fez a diferença e, no fim, mais 2 penais de Sheedy asseguraram a vitória por 32 x 19.

Bristol campeão inglês?

Para completar a sexta-feira perfeita para os Bears, a Premiership inglesa confirmou que o Bristol poderá herdar a vaga na final da Premiership do Wasps. Mas por um motivo logicamente triste. A final será no dia 24 contra o Exeter Chiefs, mas os Wasps estão experimentando um surto de COVID-19 no elenco que poderá inviabilizar sua participação na decisão do título nacional.

19 32

Toulon (França) 19 x 32 Bristol Bears (Inglaterra), em Aix-en-Provence (França)

*Horário de Brasília

Lista de campeões da Challenge Cup