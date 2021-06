Tempo de leitura: 3 minutos

A grande final da Rainbow Cup vai opor um time italiano e um sul-africano. Benetton contra Bulls, em solo italiano, no dia 19 de junho.

Depois do Benetton ter se garantido na final, foi a vez dos Bulls carimbarem vaga neste sábado ao vencerem fora de casa os Sharks por 34 x 22 no jogo decisivo do grupo sul-africano.

O veterano Morné Steyn abriu o placar com 2 penais para os Bulls, mas o primeiro try foi dos Sharks, com JJ van der Mescht na força dos forwards. Os Bulls responderam antes do fim do primeiro tempo com try de Cornal Hendricks, após interceptação de chute dos Sharks.

Curwin Bosch fechou o primeiro tempo com penal que reduziu a diferença para os Shaks, mas a segunda etapa largou com o segundo try dos Bulls, com David Kriel batendo penal rápido após scrum. Aos 52′, veio o troco, com Siya Kolisi, capitão dos Springboks, fazendo seu primeiro try com a camisa dos Sharks, após corridas de Am e Kok. Os donos da casa não sustentaram a reação e viram os Bulls voltarem a abrir frente com try na velocidade de Stravino Jacobs, em ação após lateral.

O nocaute saiu logo na sequência, com try decisivo para os Bulls com Janko Swanepoel, aos 60′. Foi apenas aos 73′ que Volmink marcou o try da reação tardia dos Sharks, que não se consumou. Fim de papo, os Bulls, campeões do Super Rugby Unlocked e da Currie Cup, seguem como os melhores da África do Sul em 2021.



O duelo entre Stormers e Lions foi cancelado por surto de COVID-19 no elenco dos Lions, com a vitória sendo dada aos Stormers.

Não haverá final europeia na Rainbow Cup: Munster fora

Foi confirmado na Europa que a final do grupo europeu da Rainbow Cup não será disputada, permitindo melhor preparação para os British and Irish Lions antes de começarem sua jornada à África do Sul. Com isso, o cancelamento do jogo entre Benetton e Ospreys já definiu a sorte da competição antes mesmo de começar a rodada final, com o Benetton se garantindo como o campeão da zona europeia e ganhando vaga na final geral contra o campeão da zona sul-africana.

Com isso, o Munster, que ainda sonhava com a vaga na decisão, foi a campo na sexta só para cumprir tabela. O time irlandês se despediu vencendo na Itália o Zebre por 54 x 11. Coombes fez história ao marcar 5 tries pelo Munster no mesmo jogo.

Já o campeão do PRO14 2020-21, o Leinster, fechou sua temporada derrotando os galeses do Dragons por 38 x 07. Os irlandeses tiveram como destaque Larmour, que fez 2 tries.

Rainbow Cup SA (África do Sul)

🇿🇦Sharks 22 x 34 Bulls🇿🇦

🇿🇦Stormers x Lions🇿🇦 – cancelado, W. O. , vitória Stormers

Clube País Cidade Jogos Pontos Bulls África do Sul Pretória 6 25 Stormers África do Sul Cidade do Cabo 6 17 Sharks África do Sul Durban 6 16 Lions África do Sul Joanesburgo 6 8

Rainbow Cup (Europa)

🇮🇹Zebre 11 x 54 Munster☘️

☘️Leinster 38 x 07 Dragons🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Scarlets x Edinburgh🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 – domingo, dia 13/06

Clube Cidade País Jogos Pontos Benetton Treviso Treviso Itália 5 22 Glasgow Warriors Glasgow Escócia 5 19 Munster Limerick/Cork Irlanda 4 15 Connacht Galway Irlanda 5 14 Ospreys Swansea Gales 5 11 Leinster Dublin Irlanda 4 10 Cardiff Blues Cardiff Gales 4 10 Scarlets Llanelli Gales 4 10 Ulster Belfast Irlanda 5 8 Dragons Newport Gales 4 7 Edinburgh Edimburgo Escócia 4 5 Zebre Parma Itália 4 3

- 1º colocado de cada conferência = Grande Final

Final geral

🇮🇹Benetton x Bulls🇿🇦, em Treviso🇮🇹