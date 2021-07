Tempo de leitura: 1 minuto

Casos de COVID-19 no elenco dos Bulls, da África do Sul, impedirá a realização do jogo com os British and Irish Lions originalmente marcado para o dia 10 de julho.

Uma nova data para a partida poderá ser escolhida ainda. Por outro lado, o jogo dos Lions com os Sharks, nessa quarta-feira, dia 7, está mantido.

A situação complicada da pandemia na África do Sul também obrigará o adiamento ou cancelamento do jogo do dia 9 entre Springboks e Geórgia – a confirmar.