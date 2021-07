Tempo de leitura: 2 minutos

A Seleção Brasileira Masculina de Rugby XV viajou nessa segunda-feira ao Uruguai para encarar a sequência das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023. O Brasil enfrentará o Chile, no dia 11, e o Uruguai, no dia 25, em jogo decisivos que classificarão dois times sul-americanos para a próxima fase das Eliminatórias.

O técnico Fernando Portugal manteve a base dos atletas que encararam o Paraguai, nomeando 30 jogadores sem maiores surpresas. São 26 atletas dos Cobras (dos quais 25 jogaram a SLAR 2021 e apenas 1, De Wet, não foi a campo ao longo da liga) e 4 atletas vindos do exterior: Nelson Rebolo, que não jogou contra o Paraguai, e chega após grande temporada com o New York da Major League Rugby norte-americana; Dell’Acqua e Massari, oriundos do Top 10, a primeira divisão do Campeonato Italiano; e Felipe Rosa, vindo do Benfica, de Portugal.

Avançados: Wilton “Nelson” Murilo Rebolo (United New York 🇺🇸 ), Yan Rosetti (Cobras/Pasteur 🇧🇷 ), Caique Silva Segura (Cobras/São José 🇧🇷 ), Jardel Vettorato (Cobras/Farrapos 🇧🇷 ), Leonardo “Neymar” Silva (Cobras/São José 🇧🇷 ), Leonel Moreno (Cobras/São José 🇧🇷 ), Lucas Abud (Cobras/Poli 🇧🇷 ), Matheus “Blade” Rocha (Cobras/Jacareí 🇧🇷 ), Gabriel Paganini (Cobras/Band Saracens 🇧🇷 ), Matteo Dell’Acqua (Valorugby Emilia 🇮🇹 ), Cléber “Gelado” Dias (Cobras/Poli 🇧🇷 ), Felipe Rosa (Benfica 🇵🇹 ), Adrio Luiz de Melo (Cobras/Pasteu r🇧🇷 ), André “Buda” Arruda (Cobras/Desterro 🇧🇷 ), Arthur Bergo (Cobras/Pasteur 🇧🇷 ), Matheus “Nego” Cláudio (Cobras/Jacareí 🇧🇷 );

Linha: Douglas Rauth (Cobras/Curitiba🇧🇷), Felipe “Felipinho” Gonçalves (Cobras/Pasteur🇧🇷), Laurent Bourda-Couhet (Cobras/Band Saracens🇧🇷), Josh Reeves (Cobras/Poli🇧🇷), Lucas Spago (Cobras/Pasteur🇧🇷), Moisés Duque (Cobras/São José🇧🇷), Felipe Sancery (Cobras/São José🇧🇷), Gabriel Zurka Quirino (Cobras/São José🇧🇷), Lorenzo Massari (Colorno🇮🇹), Daniel “Maranhão” Lima (Cobras/Poli🇧🇷), Jacobus De Wet Van Niekerk (Cobras/Poli🇧🇷), Robert Tenório (Cobras/Poli🇧🇷), Lucas “Zé” Tranquez (Cobras/Poli🇧🇷), Daniel Sancery (Cobras/São José🇧🇷);

Calendário

11/07/21 – 🇧🇷Brasil x Chile🇨🇱, em Montevidéu🇺🇾

18/07/21 – 🇺🇾Uruguai x Chile🇨🇱, em Montevidéu🇺🇾

25/07/21 – 🇺🇾Uruguai x Brasil🇧🇷, em Montevidéu🇺🇾