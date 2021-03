Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Neste fim de semana, a África do Sul viveu mais uma jornada de amistosos entre suas grandes franquias e os clássicos foram os destaques.

Na sexta, Bulls e Stormers duelaram em Pretória e mais uma vez os Bulls, campeões sul-africanos de 2020-21, levaram a melhor, 34 x 29. Richard Kriel, Joe van Zyl, Marco Jansen van Vuren e Ruan Nortje marcaram os tries da vitória dos Bulls, que ainda contaram com um pental try decisivo.

He still had so much to do! 😳🔥

Set piece move ✅

The speed of hands ✅

The finish from

March 20, 2021