Nesta quarta-feira, a África do Sul viveu o clássico do Gauteng, o jogo entre os vizinhos Bulls e Lions, adiado do fim de 2020. A partida assegurou aos Bulls o primeiro lugar na temporada regular da Currie Cup, o Campeonato Sul-Africano.

Os Bulls triunfaram por 22 x 15, com o scrum-half Embrose Papier marcando o único try da partida, que teve uma verdadeira batalha de penais entre Swanepoel, dos Lions, e Chris Smith, dos Bulls. No fim, o penal final que assegurou a vitória para os Bulls foi chutado pelo veterano Morné Steyn.

Outro jogo que valia pelas primeiras colocações oporia Western Province e Sharks, mas, por conta da pandemia, acabou cancelado e decretado empate. Com isso, os confrontos das semifinais da Currie Cup já são conhecidos. Os Bulls voltarão a encarar os Lions os Pretória, ao passo que Western Province e Sharks duelarão na Cidade do Cabo. As duas semifinais serão no dia 16 de janeiro.

Currie Cup – Campeonato Sul-Africano

Bulls 22 x 15 Lions

Western Province x Sharks – cancelado

Equipe Cidade Jogos Pontos Bulls Pretória 11 39 Western Province (Stormers) Cid. do Cabo 12 37 Sharks Durban 12 35 Lions Joanesburgo 12 34 Cheetahs Bloemfontein 11 27 Pumas Nelspruit 11 12 Griquas Kimberley 11 7

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º colocado ao final de 6 rodadas = Campeão do Super Rugby Unlocked;

- 1º ao 4º colocados ao final de 12 rodadas = Semifinais da Currie Cup;

Semifinais – dia 16/01

Bulls x Lions

Western Province x Sharks