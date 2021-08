Tempo de leitura: 2 minutos

Nesta sexta-feira teve o pontapé inicial para a edição 2021 da Bunnings NPC, o Campeonato Neozelandês, com o duelo da segunda divisão entre Manawatu e Counties Manukau (encerrado em 39 x 21). A competição não tem transmissão para o Brasil por enquanto.

O Bunnings NPC era conhecido até o ano passado por Mitre 10 Cup. Trata-se da mesma competição, mas com a troca de patrocinador: Mitre 10 saiu, entrou a Bunnings. Para evitar a troca constante de nomes, a federação neozelandesa optou pela volta do nome verdadeira da competição, NPC (National Provincial Championship).

A primeira divisão (a Premiership) contra com 7 times e a segunda divisão (o Championship) com outros 7, havendo rebaixamento e promoção de 1 equipe todo ano. Os participantes são todos times provinciais, que representam federações provinciais (regionais) da Nova Zelândia e têm ligação com os cinco times do Super Rugby. A NPC está abaixo do Super Rugby na estrutura do rugby neozelandês e acima do rugby de clubes, que é todo amador. Os atletas dos All Blacks ficam ausentes da NPC durante toda ou quase toda a temporada, por conta do Rugby Championsship.

A NPC é diferente de todas as demais competições esportivas por ter jogos entre times da primeira e da segunda divisões. Cada equipe faz 10 jogos na temporada regular, sendo 6 contra os demais times de sua divisão e 4 jogos contra times da outra divisão. Os dois primeiros colocados avançam às semifinais.

No ano passado, o Tasman foi a sensação, vencendo o campeonato pela primeira vez em sua história.

Times

Equipes (Províncias) Apelidos Cidade(s) Premiership - 1ª divisão Auckland Gulls Auckland Tasman Makos Nelson e Blenheim Bay of Plenty Steamers Rotorua e Tauranga Waikato Mooloo Men Hamilton Canterbury Lambs Christchurch Wellington Lions Wellington North Harbour Hibiscus Auckland (Norte) Championship - 2ª divisão Hawke's Bay Magpies Napier Otago Razorbacks Dunedin Northland Taniwha Whangarei Taranaki Bulls New Plymouth Southland Stags Invercargill Counties Manukau Steelers Pukekohe Manawatu Turbos Palmerston North

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Premiership: 1º ao 4º ligares = classificação às Semifinais pelo título;

- Premiership: 7º lugar = rebaixamento ao Championship 2022;

- Championship: 1º ao 4º lugares = classificação às Semifinais pela promoção à Premiership 2022;

1ª rodada

Manawatu 39 x 21 Counties Manukau

Taranaki v Hawkes Bay

Wellington v Northland

Otago v Southland

Bay Of Plenty v Tasman

North Harbour v Waikato

Auckland v Canterbury

Histórico