ARTIGO COM VÍDEOS – Foi o primeiro grandes desafio dos All Blacks em 2021 e a vitória foi expressiva: 33 x 25 para cima dos rivais Wallabies, no jogo de abertura da Bledisloe Cup 2021. O placar engana: a Austrália reagiu tarde, após a Nova Zelândia ter feito um esplêndido começo de segundo tempo. Com isso, o tabus segue: os Wallabies não derrotam os All Blacks no estádio de Eden Park desde 1986.

O primeiro tempo teve domínio neozelandês em território, mas os tries tardaram. Mo’unga arrematou 3 penais para dar 9 x 0 para os All Blacks, mas Noah Lolesio respondeu com penal para a Austrália aos 32′ e, antes do intervalo, os Wallabies encostaram no placar com o primeiro try do jogo, aos 36′, de Kellaway, recebendo de Petaia, que quebrou a linha defensiva após lateral no fundo da formação. O try aussie só não rendeu a virada por conta da conversão perdida. Com isso, os All Blacks tiveram a última bola do primeiro tempo e marcaram seu primeiro try no pick and go com Sevu Reece.

Os Wallabies voltaram desconectados no segundo tempo e, após um brilhante try de Reece em contra-golpe anulado por passe para a frente, Richie Mo’unga marcou o segundo try, aos 51′, em interceptação fulminante de passe.

O golpe foi dado e, aos 58′, foi a vez de Havili fazer o terceiro try dos All Blacks, rompendo na ponta. Depois, ao 64′, coube a McKenzie marcar o quarto try, após a pressão nas fases, e o jogo já estava ganho.

A Austrália, no entanto, teve brio para reagir tardiamente, com 2 tries do fullback Tom Banks e um último try de Uelese, em maul, já com o tempo esgotado, igualando os All Blacks na conta dos tries. 33 x 25, fim de jogo.

All Blacks e Wallabies duelarão de novo, agora pelo Rugby Championship, no dia 14, novamente em Auckland.

🇳🇿Nova Zelândia 33 x 25 Austrália🇦🇺, em Auckland – Bledisloe Cup



15 Damian McKenzie, 14 Sevu Reece, 13 Anton Lienert-Brown, 12 David Havili, 11 Rieko Ioane, 10 Richie Mo’unga, 9 Aaron Smith, 8 Ardie Savea, 7 Dalton Papalii, 6 Akira Ioane, 5 Samuel Whitelock (c), 4 Brodie Retallick, 3 Nepo Laulala, 2 Codie Taylor, 1 George Bower;

Suplentes: 16 Dane Coles, 17 Karl Tu’inukuafe, 18 Angus Ta’avao, 19 Scott Barrett, 20 Luke Jacobson, 21 Brad Weber, 22 Beauden Barrett, 23 Jordie Barrett;

🇦🇺Austrália

15 Tom Banks, 14 Jordan Petaia, 13 Len Ikitau, 12 Hunter Paisami, 11 Andrew Kellaway, 10 Noah Lolesio, 9 Tate McDermott, 8 Harry Wilson, 7 Michael Hooper (c), 6 Rob Valetini, 5 Lukhan Salakaia-Loto, 4 Darcy Swain, 3 Allan Alaalatoa, 2 Brandon Paenga-Amosa, 1 James Slipper;

Suplentes: 16 Jordan Uelese, 17 Angus Bell, 18 Taniela Tupou, 19 Matt Philip, 20 Fraser McReight, 21 Jake Gordon, 22 Matt To’omua, 23 Reece Hodge;