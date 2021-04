Tempo de leitura: 1 minuto

Time colombiano da SLAR (a liga sul-americana profissional), o Cafeteros perdeu alguns atletas argentinos importantes no meio da temporada. Aníbal Pancera, Facundo Pueyrredón e Ramiro Tallones se lesionaram e não conseguirão terminar a competição pelo time colombiano. Com isso, os Cafeteros buscaram reforços.

Chegaram ao time do técnico Rodolfo Ambrosio o uruguaio Tomás Etcheverry e os argentinos Santiago Resino e Enzo Ocampo. Oriundo do Carrasco Polo, Etcheverry, de 30 anos, é fullback e estava designado para defender o Peñarol. Por sua vez, Resino, de 25 anos, é centro, oriundo do Universitário de Tucumán, e chegou a jogar pelo Olimpia a SLAR de 2020, além de ter defendido a Argentina XV e os Pumas 7s. Ocampo, terceira linha também de 25 anos igualmente defendeu em 2020 o Olimpia, tendo em 2018-19 defendido a Lazio, da Itália. O jogador começou no Atlético del Rosario.