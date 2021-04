Tempo de leitura: 2 minutos

O mercado do rugby esteve agitado nesta semana. Vamos a alguns destaques!

Chocobares irá ao Toulouse

Um dos destaques argentinos do Jaguares XV, o centro Santiago Chocobares, de 22 anos, que debutou nos Pumas em 2020, é o mais novo reforço do gigante Toulouse, da França. O jogador havia sido cogitado como reforço dos Blues, da Nova Zelândia, mas terá mesmo como destino o Top 14.

Lima Sopoaga no Lyon

O abertura neozelandês Lima Sopoaga, ex All Blacks, é o mais novo reforço do Lyon, da França. O jogador de 30 anos estava desde 2018 no time inglês e tem 18 jogos com a camisa da Nova Zelândia.

Fickou no Racing

Outro movimentação no mercado francês foi a troca de Gaël Fickou, que deixou o Stade Français para se juntar ao rival parisense Racing. Com 63 jogos pela Seleção Francesa, Fickou, de 27 anos, defendia o Stade Français desde 2018, mas optou por assinar com o Racing, com a transferência ocorrendo imediatamente, antes mesmo do fim da temporada.

Scott Fardy vai se aposentar ao final da temporada

O terceira linha australiano Scott Fardy, de 36 anos, confirmou que se aposentará em junho, ao final da atual temporada europeia. Vice campeão do mundo em 2015 com os Wallabies, Fardy está atualmente no Leinster, da Irlanda, e espera encerrar o semestre com título europeu, já que seu time está nas semifinais da Heineken Champions Cup.

TJ Perenara pode ir ao Rugby League

O scrum-half neozelandês TJ Perenara, de 29 anos, está sendo vinculado à NRL australiana para a próxima temporada. Com 66 jogos pelos All Blacks, Perenara defende atualmente o NTT-Docomo Red Hurricanes, da Top League japonesa. O kiwi poderia defender o Sydney Roosters a partir do meio do ano, após o encerramento da competição no Japão.